Günter Layer ist Ärztlicher Direktor des Klinikums Ludwigshafen

Herr Professor Layer, am Mittwoch lag der Inzidenzwert in Ludwigshafen bei 54,6. Ist das für Sie ein Grund zur Freude, dass die Zahlen sinken?

Prof. Günter Layer: Ich bin zufrieden, aber nicht euphorisch. Die Inzidenz ist natürlich, wenn wir mal nach Weihnachten zurückschauen, deutlich gesunken. Auf der anderen Seite sind wir jetzt über Wochen mehr oder weniger stabil, so dass es jetzt auch kein Grund für großen Jubel ist. Der politische Wille war ja eigentlich, die Inzidenz auf 35 und weniger zu senken. Das hat man nicht erreicht. Und so wie es aussieht, werden wir das auch kurzfristig nicht erreichen.

SWR Aktuell: Wie sieht´s denn im Klinikum Ludwigshafen aktuell aus? Wie viele Patienten liegen dort auf den Covid-Stationen?

Layer: Wir haben im Moment noch 20 stationäre Patienten, davon liegen acht auf Intensivstation, zwei an einer sogenannten ECMO, an einer extrakorporalen, außerhalb des Körpers befindlichen künstlichen Lunge. Das ist immer noch eine schwierige Situation und auch immer noch eine relativ hohe Zahl, aber es ist natürlich kein Vergleich mehr zu Spitzenzeiten, als wir über 130 Patienten hier im Klinikum stationär behandeln mussten. Es ist also die gleiche Situation wie auch mit der Inzidenz: Gebessert, aber sie gibt noch nicht Anlass zur Euphorie.

SWR Aktuell: Das heißt aber, die Covid-Patienten an der ECMO sind lebensgefährlich erkrankt?

Layer: Die Prognose an der ECMO ist prinzipiell gesehen schlecht. Das ist aber letztendlich das einzige, was man bei diesen schwersten Lungenveränderungen tun kann. Wenn die Lunge so stark geschädigt ist, dass sie zum Luftaustausch nicht mehr geeignet ist, dann muss man auch zu solchen Mitteln greifen. Aber man muss zugegeben, dass die Mehrzahl dieser Patienten das nicht überlebt.

SWR Aktuell: Letzte Ostern hatten Sie einen jüngeren Patienten auch an der ECMO, den hatten Sie fast aufgegeben, aber der hat es dann nochmal gepackt.

Layer: Diese Fälle haben wir Gott sei Dank, gerade jetzt auch wieder zwei Fälle. Aber wir haben natürlich auch die Mehrzahl der Fälle, die das nicht schaffen.

SWR Aktuell: Hat sich denn etwas an den Krankheitsverläufen geändert oder an den Patienten?

Layer: Es hat sich nichts verändert. Was wir schon vor einem Jahr gelernt haben, das gilt immer noch. Es sind in der Mehrzahl die vorerkrankten und alten Menschen, die bei uns in der Klinik liegen. Es sind in der Mehrzahl Männer, und adipöse, also übergewichtige, Patienten. Die Risikofaktoren sind die gleichen geblieben. Wir haben bisher auch keine Änderung im Alter feststellen können, zumindest nicht signifikant. Ich würde mir ja erhoffen, dass wir, wenn wir jetzt die ältere Bevölkerung durchimpfen, auch weniger Patienten im Krankenhaus sehen. Weil eben diese Älteren das höhere Erkrankungs- und Sterberisiko haben. Das müsste sich eigentlich positiv auswirken und wir müssten dann auch ein Absinken des Altersdurchschnittes unserer Erkrankten sehen. Aber das tun wir bisher nicht. Es ist wahrscheinlich zu früh, um einen solchen Effekt zu beobachten. Noch warte und hoffe ich darauf.

SWR Aktuell: Dabei sind doch schon zahlreiche Altenheimbewohner und Senioren geimpft. Und man merkt es trotzdem nicht?

Layer: Ich bin das auch gefragt worden im Gespräch mit dem Gesundheitsministerium und habe mir das Woche für Woche mal ausrechnen lassen - über das letzte Jahr. Es gibt aber noch keinen stabilen Trend, dass das Alter der Patienten sinkt. Das ist nicht der Fall. Vielleicht ist es einfach zu früh. Wir sehen die Erkrankten im Krankenhaus erst verzögert, geschätzt nach 14 Tagen, dann müssen wir nochmal 14 Tage rechnen, bis so jemand dann gegebenenfalls auch auf Intensivstation ankommt. Und wenn wir dann jetzt vier Wochen zurückgehen, dann sind wir bei Anfang Februar und da waren einfach noch nicht genügend geimpft, als dass wir den Effekt schon im Krankenhaus sehen könnten. Ich glaube wir müssen uns da bis Ende April gedulden. Noch haben wir leider auch nicht genügend Leute im hohen Lebensalter geimpft. Wir sind noch lange nicht durch!

SWR Aktuell: Gibt es denn viele Patienten, die an Mutationen des Virus erkrankt sind?

Layer: Es sind in Ludwigshafen noch relativ wenige Patienten. Wir sehen zwar immer mehr Mutationen, wir haben bei unseren Tests ungefähr ein Viertel an Mutationen – aber das ist deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Das heißt, was Mutationen angeht, geht es uns hier in Ludwigshafen noch relativ gut. Allerdings gibt es hier auch einen deutlichen Anstieg. Und so ist es auch im Krankenhaus: Wir bewegen uns bei etwa einem Viertel der Patienten mit Mutationen.

SWR Aktuell: Seit Montag gibt es bundesweit wieder Lockerungen. Was halten Sie davon, kommt das zu früh?

Layer: Aus Medizinersicht kommt sowas eigentlich immer zu früh. Das werden Sie hören, egal mit welchem Arzt sie sprechen. Wir würden gerne sehen, wenn man das restriktiver handhabt. Wir haben natürlich Angst vor einer dritten Welle, ich glaube auch zu Recht. Aber ich habe auch Verständnis dafür, dass der politische Druck, wieder ein Stückchen Normalität zurückzugewinnen und auch der Druck auf unsere wirtschaftliche Situation doch so ist, dass man jetzt Lockerungen verfügen musste aufgrund der sozialen und wirtschaftlichen Situation. Als Arzt, unter dem gesundheitlichen Aspekt, hätten wir natürlich alle gerne noch mehr Vorsicht und noch mehr Geduld. Letztendlich ist das für mich ein Wettrennen zwischen der Impfgeschwindigkeit und der Ausbreitung der Viren, insbesondere auch der Mutationen.

SWR Aktuell: Bundesweit gibt’s ja jetzt die Schnelltests für alle. Allein in Rheinland-Pfalz können sich Bürger in 450 Testzentren kostenlos testen lassen. Hilft das, das Virus einzudämmen?

Layer: Nein, das glaube ich nicht. Ich messe der Impfung eine viel höhere Bedeutung bei als der Testung. Die Tests vermitteln uns ein Stück subjektive Sicherheit. Sie haben eine Filterwirkung, um Masseninfektionen zu verhindern, aber das Entscheidende werden nicht die Tests, sondern die Impfungen sein!

SWR Aktuell: Bald schon sollen auch Hausärzte und Apotheken Impfungen durchführen. Ist das eine gute Idee?

Layer: Wenn wir ausreichend Impfstoff haben und den schnell verimpfen wollen, dann schaffen wir das nur, wenn wir die Hausärzte mit ins Boot nehmen. Es ist sehr sinnvoll, dass es diejenigen übernehmen, die das auch bei der Influenza jedes Jahr machen. Und die Hausärzte werden das auch hinkriegen - vorausgesetzt wir haben genug Stoff zur Verfügung.

Prof. Layer berät sich mit Mitarbeitern im Klinikum Ludwigshafen

SWR Aktuell: Wie stehen Sie denn zu Lockerungen und wo würden Sie auf keinen Fall mitgehen?

Layer: Ich wäre so restriktiv, wie man das nur sein kann, solange die Bevölkerung noch nicht ausreichend geimpft ist. Das, was die Gesellschaft als ein unbedingtes Muss einfordert, das müssen die Politiker der Gesellschaft auch zugestehen- aber nicht mehr! Das heißt: Wir sollten so viel geschlossen halten, wie es geht, so viel Sicherheit schaffen, wie es geht, und vor allem: so schnell wie möglich impfen. Das Fiasko wäre für mich, wenn wir es bis zum Frühsommer nicht schaffen, Großteile der Gesellschaft zu impfen.

SWR Aktuell: Wann wird denn das Klinikum Ludwigshafen wieder in den Normalbetrieb gehen? Ist das schon absehbar?

Layer: Wir fahren den Klinikbetrieb seit einigen Wochen vorsichtig hoch und haben begonnen, wieder die dringlichen Operationen und Behandlungen zu machen. Aber wir sind bei der Belegung noch deutlich unter dem Niveau, das wir vor der Corona-Krise hatten, weil wir einfach vorsichtig sind, z.B. bei der Belegung von Mehrbettzimmern. Wir verlangen, dass alle Patienten, bevor wir sie in ein gemeinsames Zimmer legen, getestet und auch klinisch untersucht sind. Damit kann man nicht das alte Maß an "Umdrehungen" erreichen, aber seit ein paar Wochen beginnen wir wieder, uns ein Stück weit der Normalität zu nähern. Wir hatten, wie gesagt, 130 Covid-Patienten im Haus, jetzt sind es noch 20 - dem muss man natürlich auch Rechnung tragen. Wir können jetzt nicht mehr alle Kraft auf die Covid-Patienten legen, sondern müssen uns auch verstärkt wieder um die kümmern, die auch ein Recht haben, dringlich behandelt zu werden.

SWR Aktuell: Wie lautet Ihre Prognose für die kommenden Wochen?

Layer: Die Prognose ist im Moment extrem schwierig! Vorhin habe ich ja gesagt, dass ich es wie ein Wettrennen zwischen der Impfung und der Verbreitung von Mutationen empfinde. Für die Prognose wird entscheidend sein, wer dort schneller ist. Ich fürchte, wir werden eine dritte Corona-Welle erleben, die hoffentlich nicht so ausgeprägt sein wird, wie die zweite. Und ich hoffe sehr, dass die Krise nach der dritten Welle auch tatsächlich zur Ruhe kommt, weil wir dann tatsächlich mit den Impfungen die notwendigen Immunitäten erreicht haben werden. Das heißt, wir werden vermutlich im April, Mai noch einmal mit einem deutlichen Corona -Anstieg leben müssen und dann hoffentlich im Laufe des Frühsommers das Ganze in den Griff bekommen.

SWR Aktuell: Sie haben ja schon vor Monaten eine dritte Welle prognostiziert.

Layer: Ja, man muss versuchen, das realistisch einzuschätzen. Ich glaube, wir können es schaffen, das Ganze nach einer hoffentlich milderen dritten Corona-Welle in den Griff zu kriegen, weil die Impfungen ja doch erfolgreicher zu sein scheinen, als man es hoffen durfte. Ich setze ganz auf die Impfungen. Das ist für mich der entscheidende Punkt!