Die ersten Corona-Beschränkungen sind gelockert, eine Maskenpflicht eingeführt. Wie gehts jetzt weiter? Er sei überzeugt, dass es weitere Corona-Infektionswellen geben werde, sagt Prof. Günter Layer, Ärztlicher Direktor des Klinikums Ludwigshafen, im SWR-Interview.

Günter Layer (links) ist Ärztlicher Direktor des Klinikums Ludwigshafen Klinikum Ludwigshafen

Herr Professor Layer, die ersten Lockerungen sind in Kraft, viele Menschen gehen wieder zum Shoppen in die Innenstädte. Das alarmiert Experten. Karl Lauterbach von der SPD oder der Virologe Christian Drosten fürchten eine zweite Corona-Infektionswelle. Wie sehen Sie das als Arzt?

Prof. Günter Layer: Jeder redet von der zweiten Corona-Welle. Ich persönlich bin überzeugt davon, dass wir auch eine dritte, vierte oder fünfte Welle erleben werden. Und zwar so lange, bis wir eine wirksame Impfung oder eine wirksame Medikation haben werden. Das kann lange dauern. Möglicherweise sogar jahrelang. Deshalb brauchen wir beides: Die Rückkehr zum normalen Leben und gleichzeitig müssen wir lernen, mit Covid zu leben. Wir müssen schauen, was wir an Beschränkungen dauerhaft aufrechterhalten müssen. Und wie wir trotzdem in ein normales Leben zurückfinden mit einem ausreichenden Schutz gegen das Virus - egal ob im Schulbereich, der Gastronomie oder dem Hotelgewerbe.

Das Klinikum Ludwigshafen dpa Bildfunk picture alliance/Ronald Wittek/dpa

Also schrittweise zurück zur Normalität. Aber was passiert, wenn eine neue Corona-Infektionswelle kommt und die Intensivstationen voll werden? Kann das Klinikum Ludwigshafen das dann stemmen?

Ja. Wir sind am Klinikum Ludwigshafen aber auch deutschlandweit, wie ich glaube, so aufgestellt, dass wir reagieren können. Wir haben in den vergangenen sechs Wochen unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben die Kapazitäten geschaffen und versuchen jetzt, zum normalen Klinikbetrieb zurückzukommen – unter Berücksichtigung, dass es weiter Corona geben wird.

Was heißt das für die Zukunft?

Wir sind in den ersten Wochen mit Corona so umgegangen: Das ist eine Krise und die müssen wir bewältigen. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Wir haben ein neues Krankheitsbild und wir müssen lernen, damit umzugehen. Das wird das Entscheidende sein! Es geht nicht mehr darum, wer den besten Krisenmodus hat, sondern wer hat die beste Umgangsstrategie und zwar mittel-und sogar langfristig.

💌 Momente, die rühren und Hoffnung machen: Diese Woche hat unsere Intensivstation und MC01 eine Karte eines genesenen...Gepostet von Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Mittwoch, 22. April 2020 Klinikum der Stadt Ludwigshafen, Facebook

Was sagen Sie zu den Menschen, die noch immer darauf beharren, Corona sei wenig mehr als eine leichte Grippe?

Corona ist ein neues Krankheitsbild, von dem wir noch viel zu wenig wissen und über das wir noch viel lernen müssen. Corona ist potenziell gefährlich. Es hat zum Beispiel einen sehr plötzlichen Verlauf. Ein Patient kann aus fast normalem Wohlbefinden heraus sehr schnell auf die Intensivstation kommen. Bei der Grippe passiert das nicht. Sehr viele Corona-Patienten müssen auf der Intensivstation behandelt werden, das ist bei der klassischen Grippe auch nicht der Fall. Und wir haben eine schlechtere Prognose bei Patienten mit schweren Vorerkrankungen, als wir das bei der Grippe haben. Es ist ein anderes Krankheitsbild als die Grippe.

Blick auf den Monitor eines Beatmungsgeräts SWR

Das Klinikum Ludwigshafen konnte inzwischen einen Patienten aus dem Elsass von der Intensivstation zurück nach Frankreich verlegen. Aber Sie behandeln noch andere schwerkranke Corona-Patienten, wie einen 39 Jahre alten Mann. Wie geht es ihm?

Er entwickelt sich sehr gut, das stimmt uns sehr positiv, denn er war ja fast schon tot. Es handelt sich um einen dieser Patienten, der wenig Risiken mitgebracht hat und wo wir überrascht wurden. Ich habe kürzlich in der Presse von einem 26-Jährigen ohne Vorerkrankungen gehört, der in Essen verstorben ist. Das gibt es sehr selten und ähnlich ist die Situation auch bei unserem 39 Jahre alten Patienten. Bei ihm sind eigentlich keine Risiken bekannt, trotzdem hat die Corona-Erkrankung einen sehr schweren Verlauf genommen. Aber jetzt entwickelt es sich super.

🇩🇪🇫🇷 Europäische Solidarität - natürlich auch am KliLu! Gestern konnte Herr Daouadi aus Frankreich unsere...Gepostet von Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Donnerstag, 23. April 2020 Klinikum der Stadt Ludwigshafen, Facebook

Kann ein schwerkranker Corona-Patient, der auch beatmet wurde, je wieder ganz gesund werden?

Wir hoffen das sehr und gehen davon im Moment auch aus. Bei den Vorerkrankten ist es so, dass das Corona-Virus schon schwere Lungenschäden hinterlässt und auch andere Schäden hinterlassen kann. Bei jemandem, der vorher gesund war, gibts jetzt keinen Hinweis darauf, dass er zwingend dauerhaften Schaden durch diese Infektionserkrankung nimmt. Wir hoffen sehr, dass er wieder ganz gesund wird. Er ist noch auf der Intensivstation, aber in einem Zustand, dass wir hoffen, dass wir ihn in dieser Woche aus der Intensivstation rauskriegen. Wenn er problemlos wieder alleine atmen kann, dann wird er auf Normalstation verlegt.

Wie geht es Ihren anderen Corona-Patienten am Klinikum?

Zwei sind vergangenen Freitag leider verstorben, so dass wir jetzt vier Corona-Todesfälle am Klinikum Ludwigshafen haben. Es waren alte Patienten mit Vorerkrankungen. Die Todesfälle kamen nicht unerwartet.

Sie hatten angekündigt, das Klinikum Ludwigshafen schrittweise wieder zum Normalbetrieb führen zu wollen. Führen Sie bereits wieder erste OPs durch?

Wir werden ab dem 4. Mai wieder vorsichtig beginnen. Wir bereiten uns auf die ersten Operationen in der kommenden Woche vor. Wir brauchen aber erst grünes Licht, die Landesverordnung gilt bis 6. Mai. Wir probieren diese Woche unser neues Screening-Konzept aus: Bevor Patienten künftig das Klinikum betreten, wird bei ihnen noch in der Eingangshalle Fieber gemessen, außerdem müssen sie einen Fragebogen ausfüllen. Wer auffällig ist, wird dann in die Infektionsambulanz geschickt und dort weiter abgeklärt. Dort entscheidet man dann, ob der Patient zu seiner Behandlung weitergeleitet werden kann oder ein Abstrich genommen werden muss. Das Screening gilt auch für unsere Mitarbeiter. Sie müssen unterschreiben, dass sie keine Symptome haben, die an eine Corona-Infektion denken lassen. Das soll auch alle Mitarbeiter noch einmal sensibilisieren.

Appell der Klinikmitarbeiter in Ludwigshafen im März: Die Leute sollen zu Hause bleiben! Klinikum Ludwigshafen

Und wann können Besucher wieder in die Klinik? Wie lange wird das noch dauern?

Im Moment sind Klinikbesuche noch nicht absehbar, das verbietet auch die Landesverordnung. Die gilt bis 6. Mai. Wenn es nach mir geht, dann dauert das Besuchsverbot in unserem Haus länger. Es hat sich bewährt. Wir haben immer gesagt, dass wir mit dem Besuchsverbot vernünftig umgehen müssen, also dass wir bei Sterbenden zulassen, dass die Familie Abschied nehmen kann, dass wir Härtefälle vermeiden, dass wir gewährleisten, dass gedolmetscht werden kann. Dauerhaft sollte man allerdings ins Auge fassen, dass auch in Zukunft keine Großfamilien mehr Zutritt zur Notaufnahme beispielsweise bekommen. Große Besuchergruppen künftig zu vermeiden - völlig unabhängig von der Corona-Pandemie – halte ich für sinnvoll.