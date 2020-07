Schwegenheim in der Südpfalz ist zum Corona-Hotspot geworden. Hunderte Einwohner sind getestet worden - darunter auch alle Gäste einer Hochzeit. Im Interview erklärt Landrat Fritz Brechtel (CDU), wie Infizierte ermittelt werden und dass der lokale Lockdown längst umgesetzt sei.

SWR aktuell: Die Gemeinde Schwegenheim kennt jetzt fast jeder in Rheinland-Pfalz. Sie ist zu einer Art Corona-Hotspot geworden. Die Zahl der Infizierten ist auf 42 Personen gestiegen. Wie ist denn die Situation vor Ort?

Landrat Fritz Brechtel: Wir sind sehr zeitnah an den Fällen dran: Wenn die Kreisverwaltung feststellt, dass jemand positiv ist, dann kommt er in Quarantäne und unsere Ermittlerteams ermitteln die Kontaktpersonen. Und wenn die Kontaktpersonen positiv sind, kommen sie auch in Quarantäne. Alle bislang positiv Getesteten und alle Kontaktpersonen im Kreis sind in Quarantäne. Es ist ein sehr lokaler Ausbruch, er konzentriert sich im Wesentlichen auf zwei Familien, die über eine Glaubensgemeinschaft miteinander verbunden sind. Wir haben mittlerweile die Räume der Glaubensgemeinschaft geschlossen und wir haben die Kita und mehrere Schulen im Ort als reine Vorsichtsmaßnahmen schon vor den Ferien geschlossen.

Welche Personen werden denn getestet?

Wir haben mittlerweile mehrere hundert Tests gemacht, auch eine Testaktion am Samstag bei einer Hochzeitsfeier, die im Gemeindezentrum bei der Glaubensgemeinschaft in Schwegenheim stattgefunden hat – corona-konform übrigens. Wir wussten davor, es gibt einige Corona-Fälle und das gemeinsame dabei war die Glaubensgemeinschaft. Dann hat die Glaubensgemeinschaft uns gefragt, ob sie noch eine Hochzeit veranstalten darf. Wir haben es erlaubt, weil es corona-conform war und weil es keine Verdachtsfälle gab und niemand Symptome zeigte.

Was kam denn bei den Tests der Gäste auf der Hochzeitsfeier heraus?

Mittlerweile wissen wir, dass unter den rund 100 Hochzeitsgästen zwölf Gäste positiv getestet worden sind. Wir konnten sie sehr früh ermitteln und in Quarantäne schicken. Das war insofern eine sehr gute Aktion. Denn wir können jetzt sehr zeitnah bei diesen Personen weiter ermitteln. Alle hatten bei der Hochzeitsfeier überhaupt keine Symptome. Wir haben noch nicht alle Testergebnisse vorliegen. Aber wir haben noch 48 Mitarbeiter einer Firma getestet, in der ein Infizierter arbeitet - die sind alle negativ. Und fest steht: Alle bisher Infizierten hatten mit den zwei Familien zu tun.

Landrat Fritz Brechtel Pressestelle Kreisverwaltung Germersheim

Wäre es nicht besser gewesen, die Hochzeitsfeier zu unterbinden?

Nach unserem damaligen Kenntnisstand waren alle Gäste dieser Hochzeit coronamäßig unbelastet, denn sie waren nicht positiv getestet und auch keine Kontaktpersonen. Alle waren soweit gesund, die Organisatoren legten ein Hygienekonzept vor, welches alle Coronaregeln einhielt. Insoweit gab es keinen Grund, die Hochzeit zu verbieten. Die Hochzeit verlief auch völlig ordnungsgemäß, davon konnten wir uns persönlich überzeugen. Dank der guten Kooperation mit der Glaubensgemeinschaft konnten wir die Gelegenheit nutzen, um alle Gäste testen zu lassen. Diese Vorgehensweise war richtig und wichtig, denn dadurch konnten wir bei einigen Personen, die einen völlig gesunden Eindruck machten, ein positives Ergebnis feststellen und somit diese Personen, die ansonsten nicht aufgefallen wären, sehr früh in Quarantäne setzen und damit eine weitere. Ausbreitung des Virus verhindern

Sollte die Zahl der Infizierten im Kreis Germersheim den Grenzwert erreichen – das wären bei Ihnen im Kreis rein rechnerisch 67 Personen -, dann ist ja eigentlich ein Lockdown nötig. Wovon hängt der ab und welche Maßnahmen würden Sie ergreifen müssen?

Wir warten nicht auf diese ominöse Obergrenzenzahl, sondern wir treffen jetzt bereits alle erforderlichen Maßnahmen. Wenn Sie so wollen, haben wir den Lockdown ja inzwischen lokal für die Schulen, die jetzt geschlossen sind, beschlossen und für die Räumlichkeiten der Glaubensgemeinschaft, die auch geschlossen sind. Und wenn wir glauben, dass es weitere Konzentrationen gibt, dann werden wir weitere Lockdowns beschließen. Man muss sehen, dass das Geschehen weiterhin eine gewisse Dynamik entfaltet, aber wir sind dran.

Lässt sich der Corona-Ausbruch bei Ihnen denn lokal eingrenzen?

Ja. Ich möchte betonen, wir haben ein Lagebild im Kreis Germersheim und das Geschehen ist sehr lokal. Es konzentriert sich auf Schwegenheim und auf diese zwei Familien. Ansonsten haben wir zwei, drei Corona-Einzelfälle im ganzen Kreis, deren Kontaktpersonen aber alle negativ getestet sind. Das heißt: Wir haben das Geschehen soweit im Griff.

Die Kita-Kinder wurden in der Einrichtung getestet Crash24h -News Produktion Hanna

Wie gehts denn jetzt in Schwegenheim und dem Kreis Germersheim nach dem Corona-Ausbruch weiter?

Wir müssen die Lage in Schwegenheim weiter genauestens beobachten und alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen. Das tun wir auch. Unser Gesundheitsamt konzentriert sich auf die Lage in der Gemeinde. Ich kann aber die Bevölkerung beruhigen: Alle positiv Getesteten und alle Kontaktpersonen sind in Quarantäne. Und ich kann nur an die Bürgerinnen und Bürger appellieren: Es gibt in den Sozialen Netzwerken einige aufgeregte, teilweise diskriminierende Kommentare. Lassen Sie sich nicht beeinflussen, bleiben sie ruhig und sachlich. Wenn jeder von uns die sogenannte „AHA-Regel“ befolgt – also Abstand hält, Hygienemaßnahmen ergreift und Alltagsmasken trägt - dann haben wir den besten Schutz, den wir uns vorstellen können.