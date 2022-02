AWO unterstützt Kindergrundsicherung: "Kinder haben zu wenig Lobby"

per Mail teilen

Mehr soziale Gerechtigkeit in Deutschland: Mit einer Kindergrundsicherung will die Ampelkoalition Kinderarmut bekämpfen. Das fordert auch Holger Scharff von der AWO in Ludwigshafen. Warum, erklärt er im SWR-Interview.

AWO Ludwigshafen: Holger Scharff AWO Ludwigshafen

SWR Aktuell: Die künftige Ampelkoalition in Berlin will die sogenannte Kindergrundsicherung einführen. Warum ist das so wichtig?

Holger Scharff: Für mehr Bildungsgerechtigkeit brauchen wir endlich eine Kindergrundsicherung, die wirklich hilft, anstatt wie bisher die bestehenden Ungleichheiten weiter zu zementieren und Bessergestellte auch noch zu privilegieren.

SWR Aktuell: Sind Sie froh, dass das Thema endlich auf den Weg gebracht wird?

Scharff: Ich engagiere mich schon lange politisch und sozial, habe viel erlebt und bin von daher vorsichtig! Es stand schon oft was auf der Tagesordnung und dann hat irgendjemand sich dagegen gewehrt und dann war's wieder weg. Ich bin zufrieden, dass die Kindergrundsicherung auf dem Sondierungspapier mit draufsteht. Allerdings sind es ja nur ein paar Zeilen und nicht ausformuliert. Ich bin erst dann zufrieden, wenn es ausformuliert ist!

SWR Aktuell: Was muss klar festgehalten sein?

Scharff: Die Kindergrundsicherung muss so geregelt sein, dass Familien nicht wieder Anträge beispielweise für Schulfahrten und Sonderausstattungen stellen müssen oder für technische Ausrüstung wie etwa ein Ipad. Es geht um Bildungsgerechtigkeit. Es muss so geregelt sein, dass die finanziellen Voraussetzungen für das Kind aus einer Hartz-IV-Familie so sind, dass es genauso leicht lernen kann, wie das Kind von einem Facharbeiter.

SWR Aktuell: Warum ist es für die Kinder aus ärmeren Familien so wichtig, dass die Grundsicherung kommt? Fallen sie sonst hinten runter?

Scharff: Hinten Runterfallen ist ein harter Ausdruck, aber die Kinder haben Nachteile. Das Grundrecht auf Bildung für alle bedeutet für mich, dass das Kind, das aus einem Hartz-IV-Haushalt kommt oder aus einer Familie mit einer oder einem Alleinerziehenden, gleichberechtigt Schulbildung bekommt und Ausflüge machen kann, wie Kinder aus einer Familie, in der beide Elternteile arbeiten oder Facharbeiter sind oder finanziell noch bessergestellt sind. So, dass für das Kind kein Nachteil entsteht.

SWR Aktuell: Wie hoch müsste die Grundsicherung sein? Das Bundesverfassungsgericht hat errechnet, dass 573 Euro quasi das Existenzminimum für Kinder sind. Wäre das ein denkbarer Betrag?

Scharff: Ja. Aber es muss so gerechnet sein, dass der Betrag eher nach oben positiv ausgelegt und nicht schön gerechnet wird. Der neue Hartz-IV-Satz mit 419 Euro für einen Erwachsenen ist beispielweise unterirdisch. Das reicht hinten und vorne nicht! Und jeder, der Kinder hat, weiß, dass man pro Monat 600 bis 700 Euro rechnen muss.

SWR Aktuell: Wo hakt es im System, warum reicht das Geld nicht aus?

Scharff: Weil alles teurer wird! Wenn Sie im Moment im Supermarkt Lebensmittel einkaufen, merken Sie sehr schnell, dass die 100 Euro, die Sie im Geldbeutel haben, schneller weg sind, als noch vor ein oder zwei Jahren. Ganz extrem steigen ja die Energiekosten. Ich bin vorhin an einer Tankstelle vorbeigefahren: Da hat Super 1,74 Euro gekostet. Die Preise rasen im Moment. Und die Energie-und Heizungskosten sind für eine Familie schon sehr belastend am Jahresende, wenn die endgültige Abrechnung kommt.

"Fair wäre, den ganzen Hartz-IV-Bereich und die Sozialhilfe komplett zu überarbeiten."

SWR Aktuell: Ist die Kindergrundsicherung denn längst überfällig?

Scharff: Über die Kindergrundsicherung wird ja schon jahrelang diskutiert und es wird immer mal wieder versprochen – genau wie das Thema Kinderrechte im Grundgesetz - und dann kommt irgendeine Partei und sagt: "Wir ziehen nicht mehr mit" - und dann ist das Thema wieder vom Tisch.

SWR Aktuell: Tragisch für die Kinder in armen Familien.

Scharff: Ja, Kinder haben zu wenig Lobby.

SWR Aktuell: Befürchten Sie, dass die Kindergrundsicherung dann mit den Hartz-IV-Bezügen der Eltern verrechnet wird?

Scharff: Fair wäre, den ganzen Hartz-IV-Bereich und die Sozialhilfe komplett zu überarbeiten – mit ehrlichen Gutachten, was die Grundbedürfnisse für Leben und Wohnen sind und auch ein bisschen Freizeit mit den Kindern. Und da stimmen die Hartz-IV-Beträge weder für den ersten Erwachsenen, noch für den zweiten Erwachsenen noch für die Kinder. Das gehört komplett überholt und neu gerechnet!

SWR Aktuell: Kritiker sagen, Teilhabe von Kinder aus ärmeren Familien könnte auch durch Gutscheine oder Sachleistungen erfolgen.

Scharff: Da sage ich nur: Ich möchte weder die Eltern noch die Kinder aus Hartz-IV-Familien diskriminieren. Und Gutscheine bedeuten immer eine Diskriminierung.

SWR Aktuell: Weil es nach Bevormundung klingt?

Scharff: Erstens sind sie bevormundet. Das ist aber nicht das Wichtigste. Sondern die Kinder und Jugendlichen werden dann in der Schule gehänselt, weil sie nicht zu dem Kreis der Schüler und Schülerinnen gehören, der mit Bargeld bezahlt.

SWR Aktuell: Wie erleben Sie die Familien, die von Hartz-IV leben?

Scharff: Die Kinder sind einsamer als die von Eltern, bei denen beide berufstätig sind, denn die Kinder können meistens noch nicht mal zu einem Geburtstag gehen. Das ist immer das drastische Beispiel. Die Kinder werden eingeladen, können aber nicht kommen, weil sie sich nicht trauen, weil sie nichts mitbringen können. Es gibt auch Eltern, die sparen sich solche Ausgaben ab, aber das sind die wenigsten, weil es gar nicht klappt. Bis die Miete, die Lebenshaltungskosten und eine ÖPNV-Monatskarte zur Arbeit bezahlt sind, ist das Geld weg.

Zur Person: Holger Scharff ist Vorsitzender des Stadtkreisverbands der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Ludwigshafen.

Hintergrund:

Ziel der Kindergrundsicherung ist es, Familien besser zu stellen und den Bezug von staatlichen Leistungen zu vereinfachen. Eine entsprechende Reform wird derzeit in den Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und FDP diskutiert.

Forscher: Armutsrisikoquote könnte sinken

Die Kindergrundsicherung wäre laut einer Studie des ifo-Instituts geeignet, das Armutsrisiko von Familien mit Kindern zu reduzieren und geringe bis mittlere Einkommen deutlich zu entlasten. Außerdem, so die Forscher, könnte die Armutsrisikoquote um drei Prozentpunkte sinken. Die Grünen hatten die Studie beim Ifo-Institut in München in Auftrag gegeben.

