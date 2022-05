Internationaler Museumstag wird auch in der Pfalz gefeiert

Zahlreiche Museen in der Pfalz beteiligen sich am Sonntag am Internationalen Museumstag. Unter dem Motto „Museen mit Freude entdecken“ können die Besucher bei freiem Eintritt Ausstellungen besichtigen sowie an Führungen und Mitmachaktionen teilnehmen. Im Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen startet das Programm mit einem Kunstbücherflohmarkt und einer Klaviermatinee. Neben den aktuellen Ausstellungen können die Besucher an einer Führung durch das Museumsdepot teilnehmen und im „Offenen Atelier“ kreativ werden. Im Hack-Museumsgarten gibt es einen Musikworkshop und eine Pflanzentauschbörse. Im Museum in Herxheim bei Landau wird die Steinzeit wieder lebendig: In einem Lehmofen werden Fladen, Brot und Brötchen gebacken und Besucher können steinzeitliches Werkzeug herstellen. Das Historisches Museum in Speyer öffnet unter anderem sein „Weinmuseum“ und bietet kostenlose Führungen an. Im Museum für Weinbau und Stadtgeschichte im südpfälzischen Edenkoben können die Besucher bei Live-Musik picknicken. Der Internationale Museumstag wird in diesem Jahr bereits zum 45. Mal gefeiert. In den vergangenen zwei Jahren konnte er coronabedingt nur digital stattfinden.