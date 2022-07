per Mail teilen

Nach zwei Jahren findet von Freitag bis Sonntag wieder das Internationale Straßentheaterfestival in Ludwigshafen statt. Dieses Jahr wird das Festival aber kompakter gehalten und auf vier Plätzen in der Stadt ausgetragen.

Offiziell eröffnet wird das Festival am Freitag um 17 Uhr auf dem Europaplatz mit dem Stück Mirage (A Day of Celebration) von einer französischen Gruppe. Aber ab 15:30 Uhr finden auf dem Europaplatz, im Bürgerhof und vor der Rheingalerie auch bereits erste Auftritte statt.

Das Eröffnungsstück spielt in einem palästinensischen Flüchtlingslager. Hier wird die Geschichte über traditionelle Tänze erzählt. Kulturbüro Ludwigshafen

14 Gruppen und Solokünstlerinnen und -künstler aus aller Welt machen Ludwigshafen zu ihrer Bühne. Fast alle Shows werden das ganze Wochenende über mehrmals an den vier Spielorten aufgeführt. Diese haben von den Veranstaltern des Ludwigshafener Kulturbüros dieses Jahr poetische Bezeichnungen bekommen. So sollen sich die Besucher und Besucherinnen besser thematisch orientieren können.

Freude am Europaplatz

Der Europaplatz wird in diesem Jahr zur "Oase des Glücks". Beispielsweise beim Auftritt der Schweizer Joshua Monten Dance Company, die mit ihrer Show "The Pursuit of Happiness" über den Platz wirbelt. Außerdem kann fast den ganzen Tag - mit einigen Pausen - die niederländische "Carwash"-Anlage ausprobiert werden.

Abkühlung bei diesen Temperaturen: Bei "Carwash" dürfren sich Klein und Groß ein wenig verwuscheln und mit Schaumflocken umwirbeln lassen, während man auf dem Miniaturauto durch eine "Waschanlage" fährt. Kulturbüro Ludwigshafen

Comedy im Bürgerhof

Im Bürgerhof, dem sogenannten "Comedy Club" Bereich, darf herzhaft gelacht werden. Sylvain Pomme aus Estland, Künstlername SYPORCIRCUS, spielt hier den Straßenclown. Mit seinen Diabolos und Rieseneinrädern ist er täglich zwei Mal zu sehen.

In "Chiringuito Paradise" müssen zwei Barkeeper einen chaotischen Cocktailabend überstehen. Kulturbüro Ludwigshafen

Die belgische Gruppe "Cie Balancetoi" verknüpft ein Schauspiel mit Jonglage und Luftakrobatik. Ebenfalls aus Belgien ist die Gruppe "Sitting Duck", die zwei tollpatschige Barkeeper spielen, deren Cocktailparty aus dem Ruder läuft. Auch hier wird jongliert, um zu retten, was zu retten ist - unter anderem Freitag und Samstag zur Primetime, um 20:15 Uhr.

Aktion auf dem Platz der deutschen Einheit

Vor der Rheingalerie wird es wild. Hier steht die "Wettkampfarena". Auf dieser Bühne. So memen die Französinnen von "Cie Zania" zwei Großmütter, die am Seil und mit Fahrradakrobatik gegen die Zeit kämpfen. Das rumänische "Tangaj Collective" spielt sein dramatisches Stück dagegen auf Rollschuhen.

Die Mitglieder einer australischen Akrokatiktruppe wirbeln sich in "A Simple Space" einfach selbst durch die Luft. Kulturbüro Ludwigshafen

Inklusives Theater und israelischer HipHop

Das offizielle "Festivalzentrum" auf dem Karl-Kornmann-Platz bietet dieses Jahr die bunte Mischung und viel Musik. Hier haben die acht Schauspieler der inklusiven belgischen Theatertruppe "Theater Stap" ihren Auftritt.

"Muzikanty" aus Polen heizen bei ihrer Show ordentlich ein. Kulturbüro Ludwigshafen

Musikalisch ist der polnische Act "Muzikanty" mit zwei Shows dabei: einer futuristischen Geschichte und einer Ferienstory, bei der das Bier ausgeht. Die Israelische Musikerin J. Lamotta bildet am Sonntagabend dann den gemeinsamen Abschluss ab 17:30 Uhr auf dem Karl-Kornmann-Platz - mit ihrer Mischung aus HipHop, Jazz und Soul.

Bühne für queere Künstlerinnen und Künstler

Jeweils am frühen Freitag- und Samstagabend gehört die Bühne auf dem Karl-Kornmann-Platz außerdem dem "Queer-Bow-Fest", bei dem drei queere Acts aus dem Rhein-Neckar-Raum auftreten. Zweimal das ZENA Kollektiv, die Deutschrapperin "SATARII" kommt dann am Samstag dazu, ebenso wie "LEOPOLD". Der Songschreiber, Sänger und Aktivist ist in ganz Deutschland gefragt.