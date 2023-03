Welche Aktionen gibt es am Frauentag in der Pfalz?

Von Workshop bis Frühstück: Zum Internationalen Frauentag am Mittwoch laden viele Veranstalter in der Vorder- und Südpfalz zu verschiedenen Aktionen.

Im Heinrich-Pesch-Haus in Ludwigshafen referiert eine Journalistin zum Thema, wie die Gesellschaft im ganz alltäglichen Leben Frauen benachteiligt, und wie es erreicht werden kann, dass Frauen "sichtbarer und nicht vergessen" werden. Das männliche Geschlecht, so die Referentin, ist gesellschaftlicher Standard - oft zum Nachteil der Frauen. Alles orientiere sich an der männlichen Norm. Selbst medizinisch seien Frauen weniger erforscht und Krankheiten werden später erkannt, wenn Symptome am "männlichen Prototyp" festgemacht werden.

Kochen und Kino zum Internationalen Frauentag

In Landau kochen junge und alte Frauen zusammen Kartoffelsuppe und sollen so ins Gepräch kommen. Der Landauer Club der Soroptimisten veranstaltet einen Kinoabend im Haus am Westbahnhof. Im Roxykino wird auch ein Film mit Frauenthema gezeigt: "Die Aussprache" der kanadischen Regisseurin Sarah Polley. Eine Gruppe von Frauen, die in einer menonithischen Glaubensgemeinschaft sexuell missbraucht wurden. Organisiert wird der Filmabend vom Katholischen Deutschen Frauenbund.

Nicht nur Frauentag, sondern Frauenwochen

Die Gleichstellungsbeauftragten der Landkreise Südlichen Weinstraße, von Germersheim und von Frankenthal haben außerdem auch in den nächsten Wochen noch einige Veranstaltungen rund um den Internationalen Frauentag geplant - darunter Yogakurse, Fachvorträge zu Themen wie Feminismus oder Queer-Sein, Konzerte oder das Frauenfrühstück in Germersheim.

Der Internationale Frauentag wird seit 1911 jährlich begangen, um auf Gewalt gegen - und Benachteiligung von Frauen aufmerksam zu machen.