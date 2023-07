Festnahme in Landau: Schleuserbande zerschlagen

In Landau in der Pfalz ist am Donnerstag einer von zwei Drahtziehern einer europaweit agierenden Schleuserbande festgenommen worden. Zeitgleich gab es auch Wohnungsdurchsuchungen in Wien.

Wie die Bundespolizei und die Staatsanwaltschaft Passau mitteilen, hatten Ermittler in den vergangenen Monaten beobachtet, wie rund 20 Mal insgesamt rund 100 Migranten von der Bande eingeschleust wurden. Die mutmaßlichen Täter hatten laut Bundespolizei in sozialen Medien, vor allem auf TikTok, für ihr Geschäftsmodell geworben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erwirtschafteten die mutmaßlichen Schleuser 250.000 Euro damit, dass sie Menschen unter teils lebensgefährlichen Bedingungen nach Deutschland brachten. Sie wurden auf Ladeflächen oder in Kofferräumen von Autos transportiert.

Drahtzieher ein Türke aus Landau und eine Türkin aus Wien

In Landau wurden am Donnerstagmorgen zwei Wohnungen durchsucht, ebenso in Wien. In Landau wurde ein 30-jähriger Türke festgenommen und in Wien eine 37-jährige Türkin. Sie sollen die Drahtzieher für die Schleusungen sein. In einer der Wohnungen in Wien warteten 16 Flüchtlinge auf ihre Weiterreise nach Deutschland. Bei den Durchsuchungen in Landau und Wien wurden laut Bundespolizei Bargeld und Schmuck im Wert von 15.000 Euro sichergestellt, außerdem eine Schreckschusspistole. Bei den Durchsuchungen in Landau waren rund 50 Einsatzkräfte beteiligt.

Flüchtlinge in einer Wohnung der Schleuser in Wien Bundespolizeiinspektion Passau

Festnahmen von mutmaßlichen Schleusern bereits 2022

Die Ermittler hatten die Bande bereits seit Mai 2022 beobachtet. Im vergangenen Jahr wurden im Rahmen der Ermittlungen neun mutmaßliche Mitglieder festgenommen. Sie sitzen seither in Untersuchungshaft.

Es gab zeitgleich am Donnerstag eine weitere Razzia: Neben der Bande mit einem der mutmaßlichen Drahtzieher in Landau wurde in Niederbayern und in Nordrhein-Westfalen eine weitere Schleusergruppe zerschlagen. Dabei waren insgesamt zwölf Wohnungen durchsucht und vier Beschuldigte festgenommen worden.