per Mail teilen

Jeanette Uhl ist 29 und arbeitet seit drei Jahren als Pflegerin auf der medizinischen Intensivstation des Klinikums Ludwigshafen. Zurzeit kümmert sie sich um viele Covid-19-Patienten - eine Extremsituation.

Jeanette Uhl, Krankenpflegerin auf der Intensivstation des Klinikums Ludwigshafen Klinikum Ludwigshafen

Frau Uhl, welche Patienten betreuen Sie normalerweise, und wie schwer krank sind die?

Jeanette Uhl: Wir haben von Herzinfarkt-Patienten über Lungenversagen bis hin zu Leberzirrhose alles, was die inneren Organe des Menschen betrifft. Wir haben relativ wenige Patienten, denen es gut geht. Die meisten auf der Intensivstation sind schwer krank.

Gibt es sowas wie Härtefälle?

Natürlich, aber ich würde die nicht so nennen, für uns sind das eher Patienten, die sehr dringend unsere Hilfe benötigen, und wir tun alles, um ihr Leben zu retten.

Was fordert Sie am meisten?

Man muss immer auf dem neuesten Stand sein, wir haben ein breit gefächtertes Spektrum von Krankheitsbildern und deshalb auch einen hohen Bedarf an Weiterbildungsmaßnahmen. Das macht unsere Station aber auch so spannend und interessant. Man lernt jeden Tag etwas Neues dazu.

Im Klinikum Ludwigshafen werden nach eigenen Angaben derzeit 15 Corona-Patienten versorgt, davon sieben auf der Intensivstation. 13 Patienten sind mit Verdacht auf Corona dort. dpa Bildfunk picture alliance/Ronald Wittek/dpa

Inwieweit hat sich der Arbeitsalltag durch das Coronavirus verändert?

Die Situation auf der Station hat sich insofern verändert, dass wir auf sieben Betten mittlerweile Covid-19-Patienten betreuen und das Virus seine Tücken mit sich bringt. Wir waren aber zum Glück gut vorbereitet, und das Team hat sich sofort bereiterklärt, die langen Zwölf-Stunden-Schichten auf sich zu nehmen, um möglichst Ansteckungen untereinander zu vermeiden und die Patienten bestens zu betreuen.

Welche Maßnahmen ergreifen Sie selbst, um sich bei der Arbeit vor einer Ansteckung zu schützen?

Wir ergreifen alle nötigen Maßnahmen, um uns selbst zu schützen und das Virus nicht zu verbreiten. Wir bekleiden uns bei jedem Patienten neu und halten uns an die klaren Anweisungen, wie wir uns an- und auszuziehen haben. Wir tragen zwölf Stunden lang Mundschutz und wechseln, wenn wir in ein Covid-19-Zimmer gehen, auf FFP2-Masken. Außerdem tragen wir Hauben, Handschuhe sowie Schutzkittel und Schutzbrillen.

Am Atemgerät - so werden schwerstkranke Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt SWR SWR Wissen/ Patrick Hünerfeld

Haben Sie selbst Sorge, sich anstecken zu können?

Ich habe Respekt vor der Situation, aber keine Angst, mich anzustecken. Wir wurden wirklich gut vorbereitet und geschult. Ich schränke mich einfach ein, um andere nicht zu gefährden, da wir ja sehr nahe am Patienten arbeiten. Ich sehe meine Familie kaum bis gar nicht, aber das ist jetzt einfach so.

Wie sehr geht Ihnen das nahe, was Sie bei der Arbeit erleben?

Also mich beschäftigt das schon, denn meine Kollegen und ich verbringen ja den ganzen Tag auf unserer Station. Aber das Team ist noch ein Stück zusammengerückt. Jeder hilft jedem, alle wollen das gemeinsam schaffen, und das werden wir auch.

Haben Sie schon mal eine vergleichbare Extremsituation erlebt?

Ich persönlich nicht, aber jetzt ist die Situation halt da, und wir müssen alle mithelfen, sie schnell in den Griff zu bekommen.

Haben Sie Sorge, dass sich die Situation weiter verschärfen könnte, wenn die Zahl der Infizierten weiter steigt?

Ja, leider. Es gibt immer noch zu viele Menschen, die die Situation definitiv falsch einschätzen. Ich hoffe einfach, dass es schnell besser wird und wir alle wieder normal arbeiten und leben können.