Knapp 350 Jugendliche aus rund 20 Nationen kicken in Ludwigshafen regelmäßig gegeneinander. Das Besondere: Die Jugendlichen organisieren das Meiste selbst und lernen dabei viel fürs Leben.

Der Bolzplatz in Ludwigshafen-Mundenheim ist an diesem Dienstag ungewöhnlich voll. Es läuft alles ein bisschen chaotisch: Rund 50 Kinder und Jugendliche sind auf und um den Platz. Jeweils 20 Kids sind auf dem Spielfeld. Hier läuft gerade ein Turnier von "buntkicktgut" , gut zu sehen an den bunten Transparenten der Initiative, die an den Zäunen des Bolzplatzes aufgehängt sind. Seit 2018 gibt es "buntkicktgut" auch in Ludwigshafen. Die Projektidee kommt aus München.

Ein paar Eltern verfolgen die Szene vom Spielfeldrand aus. Deutsch-Rap tönt über den Platz. Das Projekt in Ludwigshafen wird von Streetworkern unterstützt. "buntkicktgut" hat eine eigene Liga ins Leben gerufen. Das soll sportliches Miteinander fördern – unabhängig von Herkunft oder sozialem Hintergrund.

Beim Fußball sollen Werte vermittelt werden

"Toleranz, Fairplay, gegenseitiger Respekt, Verantwortung" – das sind laut Projektkoordinator Yasin Uddin die zentralen Werte. Der sportliche Erfolg steht nicht im Vordergrund. Viele Teilnehmende schätzen vor allem das Gemeinschaftsgefühl und den Spaß am Spiel. Yasin war früher selbst Trainer bei "buntkicktgut" in Ludwigshafen und leitet heute die Organisation vor Ort. Seit 2021 betreut er Teams, organisiert Spieltage und begleitet die Jugendlichen.

Info zu "buntkicktgut" In Ludwigshafen ist das Projekt "buntkicktgut" seit 2018 aktiv. Die Idee stammt aus München. Dort wurde "buntkicktgut" 1997 in Unterkünften für Geflüchtete gestartet. Ziel war es, Jugendlichen über Fußball ein Gefühl von Gemeinschaft zu geben. Was als einmalig gedachte Sommerliga begann, verbreitete sich nach und nach auf immer mehr Bolzplätzen der Stadt. In München trainieren nach Angaben der Initiative heute knapp 2.000 Jugendliche jede Woche. Mittlerweile ist das Projekt in mehreren deutschen Städten vertreten – darunter Hamburg, Berlin und Ludwigshafen. Außerdem gibt es auch internationale Projekte in Togo und eine Kochaktion "bunt kocht gut", um den Jugendlichen gesunde Ernährung näherzubringen. Für besondere Talente der Liga organisiert die Initiative regelmäßige Turniere mit Talentscouts. Dafür reisen Jugendliche von "buntkicktgut" aus ganz Deutschland an.

Kids organisieren sich selbst statt im Verein

In Ludwigshafen funktioniert es so: Jugendliche gründen eigene Mannschaften – meist direkt auf den Bolzplätzen der Stadtteile. Dann melden sie sich bei "buntkicktgut" an. Es gibt keine Vereinsbindung, keinen Mitgliedsbeitrag. Gespielt wird in mehreren Altersgruppen: U13, U16, Ü16 sowie in einer eigenen Mädchenliga.

Neben Ballgefühl lernen die Jugendlichen sich selbst zu organisieren. SWR

Rund 350 Jugendliche sind aktuell dabei, nach Angaben der Organisatoren aus etwa 20 verschiedenen Nationen. Alle, die die Liga mitgestalten möchten, können das auch als Trainer oder Trainerinnen oder als sogenannte Streetfootballworker. Koordinatoren und Streetworker der Stadt Ludwigshafen begleiten sie und greifen bei Problemen auch mal ein.

Unterstützung durch Stadt und Fördermittel

Das Projekt wird über Spenden, Sponsoren, Fördermittel und kurzfristige Partnerschaften finanziert. Davon wird nicht nur die Organisation der Ligaspiele bezahlt, sondern auch Sommercamps oder Ausflüge ermöglicht, damit auch Jugendliche aus ärmeren Familien mitfahren können. Die Stadt Ludwigshafen unterstützt das Projekt: Sie stellt Räume oder Sporthallen für das Wintertraining zur Verfügung oder städtische Busse - außerdem die Mitarbeit der städtischen Streetworker. Die Initiative in München bezahlt den Jugendlichen vor Ort eine Aufwandsentschädigung für ihr Engagement. Außerdem stellt sie Mitarbeiter wie Yasin als Werkstudenten ein.

Das Turnier hat immer Zuschauer. SWR

"Ludwigshafen war perfekt – es gab viele Bolzplätze und viele Jugendliche", sagt André Ulrich dem SWR. Er war städtischer Sozialarbeiter in Ludwigshafen und brachte das Konzept 2017 aus München mit. Er baute das Projekt vor Ort auf. Laut Ulrich war das Interesse schnell groß und verbreitete sich wie ein Lauffeuer über die Bolzplätze der Stadt. Ihn fasziniert besonders, dass sich die Jugendlichen ihr Wissen gegenseitig weitergeben - sei es auf dem Spielfeld oder bei der Organisation.

Klare Regeln, auch bei informellem Rahmen

Gespielt wird nach festen Regeln – auch wenn der Rahmen informell ist. Verstöße gegen Fairplay oder Absprachen werden geahndet. Über Konsequenzen entscheidet der sogenannte Ligarat. Dort sitzen auch Jugendliche, die selbst mitgestalten und mitentscheiden. Werden Spieler oder ganze Mannschaften gesperrt, müssen sie sich schriftlich für ihr Fehlverhalten entschuldigen. "Man kann sein Team nicht einfach wechseln – das lehrt, gemeinsam Lösungen zu finden", sagt Yasin Uddin, der Projektkoordinator in Ludwigshafen.

Seit 2018 ist "buntkicktgut" auch in Ludwigshafen. SWR

Für viele Jugendliche ist "buntkicktgut" ein Ort, an dem sie ernst genommen werden und Verantwortung übernehmen können. Es geht um mehr als nur Tore.