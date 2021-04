Mit einer Video-Botschaft ruft der Beirat für Migration und Integration Ludwigshafen zu Corona-Schutzimpfungen auf. Der Aufruf steht auf der Internet-Plattform Youtube zur Verfügung.

In dem Video wird in 20 Sprachen - darunter Türkisch und Polnisch - dazu aufgerufen, sich gegen Corona impfen zu lassen. Der Beirat für Migration und Integration will so möglichst viele Menschen mit ausländischen Wurzeln in Ludwigshafen erreichen. Impfen ist wichtig, um die Pandemie zu überwinden, ist die zentrale Botschaft des Videos, vorgetragen von Menschen in ihrer jeweiligen Muttersprache. Vor allem Unentschlossene sollen - nach Angaben des Beirats - so überzeugt werden, sich um einen Impftermin zu kümmern. Der Beirat hatte bereits im vergangenen Jahr zwei Videobotschaften ins Internet gestellt, und hatte die Zuwanderer in Ludwigshafen unter anderem dazu aufgefordert, die Kontaktbeschränkungen einzuhalten.