In der Südpfalz hat auf der Landstraße bei Insheim am Freitagabend ein Fahranfänger die Kontrolle über seinen Kleinwagen verloren und ist in den Gegenverkehr gerast. Dort kollidierte er mit einem anderen Auto. Dieses kam von der Straße ab und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Das Auto des Unfallverursachers kam ebenfalls von der Straße ab und landete in einem Feld. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Als Unfallursache vermutet die Polizei, dass der Fahranfänger zu schnell gefahren ist. Die Straße war mehrere Stunden voll gesperrt.