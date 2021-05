Drei Firmen aus der Pfalz sind Preisträger beim diesjährigen Innovationspreis des Landes Rheinland-Pfalz. TecTradeSolution in Neustadt entwickelte eine Thermalkamera, die zuverlässig Fieber in Personenschleusen feststellt - eine wichtige Neuerung in Corona-Zeiten, heißt es in der Mitteilung des Wirtschaftsministeriums. Die Media-Apes GmbH, ebenfalls in Neustadt, entwickelte dreidimensionalen Sound für Virtuell-Brillen. Die Ilbesheimer Firma Bähr Weinbautechnik erstellte einen speziellen Aufsatz für Traktoren für den Weinbau, mit dem sich Unkraut mechanisch statt mit Herbiziden entfernen lässt. Die drei Unternehmen erhielten jeweils 10.000 Euro. Drei weitere Firmen in Rheinland-Pfalz erhielten ebenfalls 10.000 Euro, sechs Firmen erhielten Auszeichnungen und Anerkennungen ohne Geldpreis.