In Industriebetrieben der Pfalz wächst offenbar der soziale Druck auf nicht Geimpfte in der Belegschaft. Das ergab laut Arbeitgeberverband Pfalz-Metall eine aktuelle Umfrage unter elf Mitgliedsbetrieben.

Die Stimmung in Betrieben des Verbandes sei angespannter geworden, nachdem sich jetzt theoretisch jeder impfen lassen könne, so ein Pfalz-Metall-Sprecher. Die Angst vor einer vierten Corona-Welle in der Belegschaft sei groß. In Zeiten, da sogar spontanes Impfen in Impfbussen neben der Firma möglich sei, würden Ungeimpfte schon mal gefragt, warum sie das Angebot nicht nutzten. Jeder Einzelne habe jedoch weiterhin das Recht, diese Frage nicht zu beantworten und müsse auch keine Auskunft darüber geben, ob er geimpft ist, so der Sprecher von Pfalz-Metall.