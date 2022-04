IHK: Gas-Stopp hätte extreme Folgen für viele Pfälzer Betriebe

Die Industrie- und Handelskammer für die Pfalz sieht viele Unternehmen bedroht, sollte es zu einem Gas-Stopp aus Russland kommen. Ab September könne sich die Situation in den Pfälzer Betrieben dann zuspitzen, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Tibor Müller auf SWR-Anfrage. Unternehmen, die viel Energie verbrauchen, sind von einem möglichen Produktionsstopp bei ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland besonders betroffen, so der IHK-Chef. Das betreffe alle pfälzischen Papier- Glas- Chemie und Zement-Betriebe. Als Beispiel nannte Müller, dass keine Weinflaschen mehr produziert werden könnten und in der Folge Winzer ihren Wein nicht mehr abfüllen und verkaufen könnten. Die IHK begrüße die ausgerufene Gas-Frühwarnstufe durch die Bundesregierung, um sich auf die dramatische Situation vorzubereiten. Die Kammer habe Umfragen bei den Unternehmen gestartet, welche Energieverträge sie geschlossen haben. Die dabei gewonnenen Daten würden anonymisiert an die Bundesregierung weitergeleitet, um besser auf die Krise reagieren zu können.