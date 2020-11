Die Polizei in Worms warnt vor Trickbetrügern, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben. In einer Mitteilung heißt es, dass es gestern mindestens sieben Anrufe dieser Art in Worms gegeben habe. In allen Fällen hätten die falschen Polizisten am Telefon Razzien und Einbrüche in der Nachbarschaft vorgegaukelt. Ihr Ziel sei es wohl gewesen, so an Wertgegenstände der potenziellen Opfer zu gelangen, so ein Sprecher. Zum Glück sei niemand auf den Betrug hereingefallen.