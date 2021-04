Am Mittwoch eröffnet in Speyer ein weiteres Corona-Testzentrum in der Postgalerie. Es richtet sich allein an symptomfreie Bürger, die sicher gehen wollen, nicht infiziert zu sein. Wird dort jemand mit einem Schnelltest positiv getestet, erfolgt noch vor Ort der genauere PCR-Test, so die Stadt. Auf diese Weise erspare man den Betroffenen weitere Arztbesuche und sie könnten sich direkt in Quarantäne begeben. In den nächsten Tagen sollen dann weitere Testzentren in Speyer Nord und Süd eröffnen.