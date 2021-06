Eine Frau ist bei Leimersheim (Kreis Germersheim) in den Rhein gestürzt und abgetrieben worden. Sie konnte aber mit ihrem Mobiltelefon Hilfe rufen. Nach Angaben der Polizei war die 57-Jährige am Freitag mit ihren beiden Hunden spazieren. Als eines der Tiere zum Wasser lief, verfolgte sie es, stürzte und fiel in den Fluss. Sie konnte sich den Angaben zufolge an einem im Wasser treibenden Baumstamm festhalten. Auf Höhe des Polders Neupotz sei sie über den überfluteten Leinpfad in den gefluteten Polder getrieben worden, hieß es. Die Frau habe dann den Notruf gewählt und sei von der Feuerwehr gerettet worden. Die 57-Jährige blieb unverletzt.