Im Ludwigshafener Industriegebiet „Nachtweide“ ist am Montag in einer Lagerhalle ein Gefahrstoff ausgetreten. Nach Angaben der Feuerwehr handelte es sich um 35 Liter ätzende Ameisensäure. Ein Behälter mit der Säure sei beschädigt worden, als eine Palette umgelagert werden sollte. Der Feuerwehr gelang es nach eigenen Angaben, die ausgetretene Flüssigkeit mit Bindemitteln zu sichern. Für die Umgebung in der Ludwigshafener Nachtweide habe keine Gefahr bestanden.