Der Zoll hat in einem Lebensmittelgeschäft und in einem Kiosk in Ludwigshafen unverzollten Tabak und Kaffee sichergestellt. Wie die Zöllner mitteilten, fanden sie 2000 unversteuerte Zigaretten, 300 Kilogramm Kaffee und 44 Kilo Wasserpfeifentabak. Der Einsatz fand bereits in der vergangenen Woche statt. Der Zoll hat ein Verfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet.