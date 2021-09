per Mail teilen

Briefwahlunterlagen können ab sofort in Ludwigshafen nur noch persönlich im Rathaus beantragt und abgeholt werden. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Die entsprechenden Anträge können bis Freitag 18 Uhr gestellt werden. In Ludwigshafen haben nach Angaben der Stadtverwaltung rund 39 000 Menschen Briefwahl beantragt. Insgesamt sind in der Stadt 100 000 Menschen wahlberechtigt.