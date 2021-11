per Mail teilen

Ab sofort können Autofahrer in Ludwigshafen ihre Parkgebühren per Handy bezahlen. Nach Informationen der Stadtverwaltung stehen dafür mehrere Anbieter bereit. Die Parkscheinautomaten bleiben parallel dazu in Betrieb. Auf den Automaten stehen auch die Anleitungen zum Handy-Parken. Das ist mit Apps, Anrufen oder SMS möglich. Je nach Anbieter sind dabei unterschiedliche Gebühren zusätzlich zu den Parkkosten fällig.