per Mail teilen

Ab Montag gilt im ganzen Stadtgebiet Ludwigshafen die Maskenpflicht im Unterricht. Das betrifft alle Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse. Außerdem gilt die Maskenpflicht auch für Programme der Erwachsenenbildung oder in Weiterbildungen. Ausgenommen von dieser Regel sind nur Grundschulen und Förderschulen. Die Stadt hatte diese Regeln in der vergangenen Woche aufgrund der steigenden Zahl an Corona-Neuinfektionen beschlossen.