Nach einem Verkehrsunfall am Montag in Ludwigshafen haben sich die beiden Fahrer gegenseitig mit Pfefferspray besprüht. Das teilte die Polizei mit. Nach dem Zusammenstoß habe zunächst einer der Fahrer Pfefferspray in das andere Auto gesprüht. Der Fahrer dieses Wagens reagierte, indem er den Mann seinerseits mit Pfefferspray attackierte. Nach Auskunft der Polizei sei vermutlich ein länger zurückliegender Streit zwischen den Männern der Auslöser gewesen.