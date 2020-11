per Mail teilen

Gegen die seit Freitag geltende Maskenpflicht in der Innenstadt hat der kommunale Vollzugsdienst in Ludwigshafen bisher 72 Verstöße geahndet. Die Verstöße gelten als Ordnungswidrigkeit. Die dafür festgelegte Geldstrafe von 50 Euro sei meistens direkt abkassiert worden. Bei einigen Kontrollen hat es aber nach Angaben von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck aber auch Protest und Widerstand gegeben. So sei eine kontrollierte Person sogar handgreiflich geworden. Dabei habe sich die städtische Mitarbeiterin des Vollzugsdienst verletzt. Keine größeren Probleme gab es dagegen bei der Einhaltung der neuen Sperrstunde für Gaststätten, Spielhallen und Internetcafes. Die Sperrstunde von 23 bis 6 Uhr sei eingehalten worden.