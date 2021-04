per Mail teilen

Am Montag beginnen in Ludwigshafen-Maudach die Bohrarbeiten für mehrere Grundwassermesstellen. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Mit den Messtellen soll das Grundwasser im Bereich einer ehemaligen Mülldeponie untersucht und überwacht werden. Die BASF entsorgte in den 50er und 60er Jahren auf der Deponie unter anderem Bauschutt und Verbrennungsrückstände wie Asche und Schlacke. Die Bohrungen für die Grundwassermesstellen sollen im Juli abgeschlossen sein.