Das Festival des deutschen Films Ludwigshafen wird um eine Woche verschoben. Veranstaltern zufolge soll das Festival erst am 1. September beginnen und bis zum 19. September dauern.

Urspünglich sollte das Festival auf der Ludwigshafener Parkinsel am 25. August eröffnet werden. Die Veranstalter gehen aber davon aus, dass die Corona-Einschränkungen ab September weniger streng sind, und zu dem späteren Termin mehr Menschen im Publikum sitzen können. Vor Corona zählte das Filmevent jährlich mehr als 100.000 Besucher

Endlich wieder große Leinwand

Unterdessen ist der "Filmfrühling" in Limburgerhof bereits in vollem Gange: Seit Freitag laufen hier Filme über die große Leinwand, gut zwei Wochen bevor die normalen Kinos wieder öffnen. Auch dahinter stecken die Macher des Festivals des deutschen Films in Ludwigshafen. Das Festival konnte wegen Corona nur als verkleinertes Open-Air-Kino stattfinden. Die Zuschauer seien aber so begeistert gewesen, dass man das in diesem Jahr noch einmal wiederholen wolle, so Sprecherin Teresa Kloos.

Unter dem Motto "Filmfrühling" wolle man ein Zeichen der Lebensfreude setzen und zeigen, dass man sich nicht unterkriegen lasse von den Zumutungen der Pandemie.

Werbefeldzug für Kunst und Kino

Lange musste auf Live-Kunst verzichtet werden, Streaming-Angebote waren in der Pandemie die Filmanbieter. Filmfestivals und festliche Freiluftveranstaltungen seien jetzt ein Werbefeldzug für das Kino, so Kloos.

"Sie sind eine sinnliche Werbung für das Alltagskino um die Ecke."

Der "Filmfrühling" soll auch den Blick darauf lenken, wie wichtig die Künste sind in diesen Zeiten, gerade auch die Filmkunst ist, die uns in der Vereinzelung zeigt, wie sehr wir mit dem Schicksal anderer Menschen verbunden sind, sagt Kloos.

Alle Vorbereitungen wurden rechtzeitig fertig an der Rehhütte in Limburgerhof. @filmfruehling Instagram

Nachmittag- und Abendprogramm

Seit Freitag werden an zwölf Tagen neue internationale und deutsche Filme vorgeführt - und zwar im Freien auf dem Hof der Rehhütte. Die Nachmittagsvorstellungen seien Dank neuer LED-Technik auch ohne Dunkelheit kein Problem, erklärt Kloos. Mit kühlen Getränken, die vor Ort angeboten werden, und einem Sonnenhut lasse sich das Open Air-Kino durchgängig genießen.

Das Programm sei ausdrücklich auch als Vorgeschmack auf das kommende Filmfestival auf der Parkinsel in Ludwigshafen Ende August zusammengestellt worden.

Online-Tickets und kein Coronatest notwendig

An der Abendkasse gebe es wegen Corona nur eine begrenzte Anzahl an Tickets. Die Veranstalter empfehlen, die Karten online zu buchen. Die Hälfte sei schon verkauft, so Kloos. Ein Corona-Test ist nicht notwendig.

Über den "Filmfrühling" kann man sich auch auf Facebook und Instagram informieren.