Wegen steigender Corona-Infektionszahlen wird es in Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße eine Ausgangssperre geben. Das teilten Stadt-und Kreisverwaltung mit. Nachdem am dritten Tag in Folge der Inzidenzwert von 100 überschritten wurde, greife ab Donnerstag die sogenannte Notbremse, so die Verantwortlichen.

Außengastro in Landau und SÜW muss schließen

Neben der Ausgangsbeschränkung zwischen 21 und 5 Uhr wird auch die Außengastronomie wieder geschlossen. Außerdem werden die Kontakte weiter eingeschränkt. Corona-bedingte Ausgangsbeschränkungen gibt es unter anderem bereits in Ludwigshafen und im Kreis Germersheim.

Kreisverwaltung und Oberbürgermeister sehen Ausgangssperre kritisch

Der Oberbürgermeister von Landau, Thomas Hirsch, und der Landrat der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, Dietmar Seefeldt, bedauern die Maßnahme.

"Wir bedauern diese Entscheidung und finden es schade, dass die Menschen, gerade wenn sie bis in die Abendstunden arbeiten müssen, nicht die Möglichkeit eingeräumt bekommen, einen Abendspaziergang zu machen oder eine Runde joggen zu gehen." Pressemitteilung der Stadtverwaltung Landau und der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße.

Jedoch würden sie selbstverständlich der Aufforderung des Landes nachkommen.