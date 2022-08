Weißes Pulver bei Chemiefirma in Frankenthal: Feuerwehr gibt Entwarnung

Am Montagmorgen gab es beim Chemiebetrieb Renolit in Frankenthal einen Zwischenfall: Der Stoff Titandioxid war in Pulverform ausgetreten und auf das Betriebsgelände herab gerieselt.

Kurzzeitig war über dem Firmengelände bei Renolit im Frankenthaler Stadtteil Mörsch eine weiße Staubwolke zu sehen, als die Einsatzkräfte anrückten, sagte eine Feuerwehrsprecherin dem SWR. Ausgetreten sei der Stoff Titandioxid. Anwohner waren zunächst aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Laut Sprecherin hatten die Einsatzkräfte die Lage unter Atemschutz analysiert, dann aber festgestellt, dass es sich um Titandioxid handelt. Dies sei kein Gefahrstoff. Er werde beispielsweise Farben beigemischt. Die Feuerwehr habe mit Wasssernebel den Staub gebunden. Bislang seien außerhalb des Werkgeländes keine weißen Dächer festgestellt worden. Anders bewertet dies das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR): Zwar ist der Stoff - vereinfacht gesagt - in gebundener Form etwa in Kaugummis oder Zahnpasta unbedenklich. Anders sieht es laut BfR aber aus, wenn Titandioxid in pulverisierter Form eingeatmet wird. Dann sei der Stoff "vermutlich krebserregend". Entwarnung: Mit Wasser gegen weißen Staub Die Stadtverwaltung Frankenthal konnte aber bereits am Mittag Entwarnung geben. Die Feuerwehr hatte das Firmengelände mit Wasser besprüht und den weißen Staub dadurch niedergeschlagen. Wie die Feuerwehr Frankenthal mitteilte, haben die anschließenden Messungen rund um das Werksgelände keine auffälligen Werte ergeben. Der Aufruf, im fast gesamten Innenstadtbereich zwischen dem Hauptfriedhof und OstparkBad (Hallenbad) sowie zwischen der Polizei und Ostparkstadion vorsorglich Fenster und Türen geschlossen zu halten, wurde aufgehoben. Für den Bereich in Frankenthal-Mörsch gilt er nach wie vor. Weißer Staub auf Autos und Co? - Bitte melden Falls Anwohner aber doch feststellen sollten, dass sich auf ihren Autos, Gebäuden etc. eine Schicht weißen Staubes abgesetzt hat, dann sollten sie sich direkt bei der Firma Renolit melden, so die Stadtverwaltung Frankenthal. Und zwar unter der Rufnummer 6233 3210.