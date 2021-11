In der zweiten Handball-Bundesliga haben die Eulen Ludwigshafen ihr Spiel am Mittwoch in Dormagen abgesagt. Der Grund sind nach Vereinsangaben positive Corona-Tests im Kader. Die betroffenen Spieler seien alle vollständig geimpft und hätten keine oder nur leichte Symptome. Wann das Spiel in Dormagen nachgeholt wird, steht noch nicht fest.