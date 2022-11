Deutsches Rotes Kreuz Südpfalz sucht nach Blutspendern

Der Kreisverband Südliche Weinstraße des Deutschen Roten Kreuzes, DRK, ruft zu Blutspenden auf. Bis Ende Dezember gibt es in der Südpfalz an verschiedenen Orten spezielle Blutspendetermine.

Am Montag gibt es zum Beispiel in Steinfeld in der Wiesenthal-Halle eine Blutspendeaktion. Der Bedarf der Krankenhäuser und Arztpraxen an Blutpräparaten sei groß, so das Deutsche Rote Kreuz. Die Bereitschaft, Blut zu spenden, sei in den vergangenen Wochen aber gesunken.

Jetzt komme der Winter und da fielen erfahrungsgemäß weitere potentielle Blutspender aus - durch Erkältungswellen, Grippe oder Corona. Da will das DRK gegensteuern - und bietet bis Ende Dezember mehr als zehn weitere Blutspendetermine in der Südpfalz an.

Blutspende-Termine in der Südpfalz

Der nächste Termin zum Blutspenden ist am Donnerstag in der Hainbach-Schule in Hochstadt. Der letzte am 20.Dezember im Kurpfalzsaal in Edenkoben. Wer Blut spenden will muss mindestens 18 Jahre und gesund sein. Erstspender dürfen nicht älter als 64 Jahre sein. Das DRK bittet darum, vorher online einen Termin zu reservieren.