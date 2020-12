per Mail teilen

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd aus Neustadt kontrolliert in diesen Tagen die Lagerung von Feuerwerkkörpern und Silvesterknallern. Obwohl es wegen Corona ein Verkaufsverbot gibt, lagern bereits Feuerwerkskörper im Handel. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion hat in der Pfalz bisher zehn große Lager kontrolliert. Davon gehören sieben Lager zum Einzelhandel. Drei Lager gehören zu professionellen Feuerwerksbetrieben. Kontrolliert wurde zum Beispiel, dass keine leicht brennbaren Produkte, wie Spraydosen oder Lacke in der Nähe standen und dass die genehmigte Lagermenge nicht überschritten wurde. Einige Lager sind bereits wieder leer, weil die Ware zurückgegeben wurde. Laut der zuständigen Behörde wurden bisher keine Mängel festgestellt.