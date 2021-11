Termine für Impfzentren wieder buchbar

Impfwillige in der Pfalz können sich ab Donnerstag wieder für Impfungen in den Impfzentren Ludwigshafen, Neustadt und Wörth anmelden. Das entsprechende Anmeldesystem für alle Impfzentren in Rheinland-Pfalz wird nach Auskunft des Gesundheitsministeriums um 8 Uhr freigeschaltet. Termine können entweder über die Internetseite Impftermin.rlp.de oder über die kostenlose Telefonnummer 0800/57 58 100 gebucht werden, so ein Ministeriumssprecher. Die Impfungen selbst sind ab kommenden Mittwoch möglich. Dazu stehen landesweit zunächst 8 Impfzentren zur Verfügung.