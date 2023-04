Als Frau oben ohne schwimmen - in einigen deutschen Freibädern ist das inzwischen ausdrücklich erlaubt. Die Stadt Landau wird das Sonnenbaden oben ohne zumindest dulden.

Ein Bild vom Post der Oben-Ohne-Umfrage Stadt Landau auf Instagram. Instagram Kanal der Stadt Landau

Das hat die Stadt Landau nach einer Umfrage zum Thema "oben ohne schwimmen" in den Sozialen Medien entschieden. Die Umfrage auf Instagram und Facebook hatte die Stadtverwaltung gestartet, um herauszufinden, ob die Landauerinnen sich mehr Freiheit bei der Entscheidung wünschen, ob sie im Freibad am Prießnitzweg mit oder ohne Oberteil aufhalten dürfen.

Landau: Viele positive Stimmen zum Oben-Ohne-Schwimmen

Auf Instagram finden sich in der Umfrage der Stadt vorwiegend Stimmen, die das Oben-Ohne-Schwimmen ausdrücklich befürworten, auch weil es um die Selbstbestimmung der Frau und die Entsexualisierung der weiblichen Brust gehe. Hier einige Beispiele:

"Ich find's gut, einfach um den weiblichen Körper zunehmend zu entsexualisieren und wie andere schon sagten: aus Prinzip. Kann ja jeder tragen, was er/sie möchte. Wäre ein wichtiger und richtiger Schritt."

"Ja!! Es geht darum, dass Frauen die Freiheit haben sollten genauso wie Männer! Die wenigsten Frauen werden diese Freiheit nutzen und trotzdem weiterhin Bikini Oberteil tragen. Ist eine Frage der Gleichberechtigung und des Prinzips!"

"Why not? Kann ja schlussendlich jeder selbst entscheiden ob er das möchte oder nicht. Es ist 2023 und ob es noch zeitgemäß ist die weibliche Brust weiterhin zu sexualisieren bezweifle ich. In Spanien im Urlaub stört sich schließlich auch keiner dran."

Landau: Sonnen ohne Oberteil im Freibad okay

Aber es gibt es auch andere Stimmen, wie "Ich bin dagegen. Als Kompromiss kann man einen FKK-Tag einführen zum Beispiel einmal im Monat für die Leute, die darauf Wert legen" oder "Aufgrund kleiner Kinder im Schwimmbad ein Nein. Oder es gibt klare Zeiten, dann kann man dort dem Freibad fern bleiben."

Deshalb hat Martin Messemer, Geschäftsführer der Stadtholding Landau, die das Freibad betreibt, jetzt entschieden: "Wir ändern für diese Saison zunächst nichts, klar ist aber, dass es eine immer größere Offenheit bei diesem Thema gibt. Unsere Badeaufsicht wird in aller Regel auch nicht einschreiten, wenn sich ein Badegast zum Beispiel beim Sonnen ohne Oberteil freier fühlt."

Kalmitbad Maikammer: "Wir tolerieren das, solange sich keiner beschwert

Im Kalmitbad in Maikammer (Kreis Südliche Weinstraße) sieht man das Ganze entspannt. Oben-Ohne-Schwimmen, das sei zwar verboten, aber wenn sich Frauen auf der Liegewiese ohne Oberteil sonnen wollten, würde das Personal das tolerieren, sagte der zuständige Werkleiter, Andreas Reuter, dem SWR. Es sei denn, es würde sich ein anderer Badegast dadurch belästigt fühlen und sich beschweren.

Aber da sei ihm noch nichts zu Ohren gekommen. Ein guter Umgang mit dem Thema lasse sich nicht durch Paragraphen in der Badeordnung lösen, sondern hänge vom Fingerspitzengefühl des Personals ab, so Reuter. Und weiter: "Wir versuchen es mit gesundem Menschenverstand zu lösen."

Jede un jeder, wie sie/er es mag? Die Badeordnungen, die in den Freibädern der Pfalz üblich sind, lassen jedenfalls Spielraum, was das Sonnen und Schwimmen oben ohne betrifft. dpa Bildfunk Picture Alliance

Speyer sagt klar nein zu oben ohne

Bei einer SWR-Umfrage haben bislang nur die Stadtwerke Speyer als Betreiber des Erlebnis- und Freizeitbads Bademaxx mitgeteilt, dass oben ohne grundsätzlich verboten ist. Beim Strandbad Frankenthal heißt es lapidar, oben ohne sei noch kein Thema. Und die Stadt Neustadt, die neben dem Stadionbad in der Innenstadt noch für drei weitere Freibäder in den Stadtteilen Mußbach, Hambach und Duttweiler zuständig ist, teilt mit, es gebe bisher noch kein Bedürfnis für oben ohne.

Badeordnungen in der Pfalz lassen Spielraum für oben ohne

Schaut man sich die Badeordnungen in der Vorder- und Südpfalz an, zeigt sich, dass sie durchaus Spielraum für sonnen und schwimmen oben ohne lassen. In der Badeordnung der Stadt Wörth, die das Freibad Badepark betreibt, findet man beispielsweise unter dem Punkt Verhaltensregeln nur eine Passage zu dem Thema: "Der Aufenthalt im Nassbereich der Bäder ist nur in üblicher und/oder geeigneter Badebekleiung erlaubt."

Und in der Badeordnung zum Freibad am Willersinnweiher in Ludwigshafen heißt es nur ganz allgemein: "Jeder Besucher/Badegast hat sich so zu verhalten, dass kein anderer mehr als unvermeidbar belästigt oder beeinträchtigt wird und alles zu unterlassen, was den guten Sitten sowie der Ruhe und Ordnung zuwiderläuft."

Fazit: Ausdrücklich zugelassen ist oben ohne in keinem Pfälzer Freibad

Im Umkehrschluss ist es somit auch nirgends in Pfälzer Freibädern ausdrücklich für Frauen erlaubt, oben ohne zu schwimmen. Und es hängt wohl auch in der bevorstehenden Freibadsaison davon ab, wie Kommunen als Betreiber und Aufsichtspersonal mit dem Thema umgehen.

An vielen Baggerseen in der Pfalz sieht das übrigens schon lange anders aus - angefangen von Bobenheim-Roxheim über Speyer bis nach Lingenfeld und Neuburg. Dort sonnen sich zumindest bereits viele Frauen - egal ob jung oder alt - oben ohne - wie im Urlaub am Meer in Spanien, Italien oder Griechenland auch.