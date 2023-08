In der Nacht auf Freitag ist in der Lagerhalle eines holzverarbeitenden Betriebs ein Feuer ausgebrochen. Die Rauchentwicklung war laut Feuerwehr so stark, dass ganz Annweiler (Kreis Südliche Weinstraße) in Rauch gehüllt war.

Rund 200 Feuerwehrleute und andere Ehrenamtliche war beim Brand der Lagerhalle in Annweiler im Einsatz. Feuerwehr der Verbandsgemeinde Annweiler

Das Feuer in der Lagerhalle im Stadtteil Gräfenhausen war um 1:30 Uhr gemeldet worden, so die Polizei. Rund 200 Kräfte der Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei aus dem Kreis Südliche Weinstraße und auch aus Landau waren im Einsatz. Verletzte gab es einem Sprecher der Verbandsgemeinde-Feuerwehr Annweiler zufolge nicht.

Annweiler in schwarze Rauchwolke gehüllt

In der Halle brannten etwa 30 Paletten mit Holzbriketts, so der Feuerwehrsprecher. Es sei zwar gelungen, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Das Problem war aber: Der Rauch konnte nicht abziehen und Annweiler-Gräfenhausen war in eine dunkle Rauchwolke gehüllt, die auch in die Innenstadt zog.

Die Bewohner wurden per Katwarn-App informiert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch die Stadthalle Hohenstaufensaal wurde für eine Evakuierung hergerichtet, zu der es aber nicht kam. Am Freitagmorgen hatte dann starker Regen den Rauch niedergeschlagen, so der Sprecher.

Letzte Nachlöscharbeiten dauerten bis mittags

Die Feuerwehr war bis etwa 11:30 Uhr mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die Briketts seien komplett verklumpt gewesen und wurden zu einer Wiese transportiert, dort ausgebreitet und und mit Wasser bespritzt. Damit verhinderten die Einsatzkräfte, dass sich neue Schwelbrände bildeten.

Lkw mit Brandschutt geriet bei Rinnthal in Brand

Der Brandschutt geriet auf der Ladefläche eines Lkw beim Transport in Rinnthal am Freitagmorgen erneut in Brand. Die Landstraße und Umleitungsstrecke für die gesperrte B10 musste ebenfalls für mehrere Stunden gesperrt werden.

Außerdem musste die komplette Lagerhalle mit Briketts und Pellets aus Sicherheitsgründen geräumt werden. Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar, ebenso kann die Schadenshöhe noch nicht eingeschätzt werden.