In Ludwigshafen rechnet die Stadt damit, dass am 4. Januar die Impfungen im Impfzentrum in der Walzmühle beginnen können. Alles ist startbereit und auch die mobilen Impfteams wären startklar.

Das Impfzentrum im Ludwigshafener Einkaufcenter Walzmühle wurde jetzt offiziell vorgestellt. Nach Auskunft von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) solle der Betrieb zunächst mit einer Impfstraße anlaufen. OB Jutta Steinruck lässt sich das Impfzentrum zeigen SWR Bis zu 400 Personen könnten täglich geimpft werden. Zwölf Impfkabinen gibt es auf dieser Impfstraße, neben Warte-, Beratungs- und Anmeldebereichen. Alle 15 Minuten sollen acht Impfpatienten durchgeschleust werden. Am Tag wären dies dann bis zu 400 Menschen. Der Impfbetrieb könne jederzeit erweitert werden, heißt es von der Stadt. Eine zweite Impfstraße gibt es bereits, eine dritte könnte innerhalb weniger Tage eingerichtet werden. Für die Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck ist es wichtig, dass so viele Menschen so schnell wie möglich geimpft werden können. Stadt steht bereit für Mobile Impfungen ab dem 27. Dezember Auch für die Impfungen in Seniorenheimen sei alles startklar. Die nötigen Formalien seien bereits geregelt oder lägen bereit, so Steinruck. Man warte jetzt nur noch, dass es mit den Impfungen losgehe. Test-Personen und Helfer bei der Presse-Führung im Impfzentrum Ludwigshafen SWR Der Impfstoff soll ab dem 27. Dezember bereitstehen. Das teilte das Landesgesundheitsministerium am Dienstag mit. Die Vorder- und Südpfalz solle dann mit als erste Region den Impfstoff in Rheinland-Pfalz bekommen. Die hohen Corona-Neuinfektionszahlen in Speyer, Ludwigshafen und Frankenthal sowie dem Rhein-Pfalz-Kreis und dem Kreis Germersheim waren dazu ausschlaggebend. Deshalb solle dort die Impfung in Altenheimen schnellstmöglich begonnen werden. Die mobilen Impfteams werden direkt vom Deutschen Roten Kreuz organisiert. Die Impfdosen, die sie vergeben, holen sie am Impfzentrum zentral ab.