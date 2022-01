per Mail teilen

Der Rhein-Pfalz-Kreis eröffnet am Montag wieder das Impfzentrum in der Schifferstadter Kreissporthalle. Im September musste er es auf Anordnung des Landes Rheinland-Pfalz schließen. Wegen steigender Infektionszahlen macht es nun wieder auf. Angeboten werden in Schifferstadt Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen. Montags bis donnerstags sowie sonntags werden Bürger geimpft, die sich im Internet dafür angemeldet haben. Freitags und samstags darf man ohne Anmeldung kommen.