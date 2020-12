Am Wochenende wurde in vielen Impfzentren der Vorder- und Südpfalz schon der erste Testlauf durchgeführt. So sollen die Abläufe erprobt werden. Dazu haben sich in Neustadt einige Feuerwehrleute tatsächlich impfen lassen.

In Neustadt an der Weinstraße wurden 39 Feuerwehrleute für den Test gleich einmal richtig geimpft - allerdings mit einem Grippe-Impfstoff. Wann der Wirkstoff gegen Corona zur Verfügung stehen wird, bleibt aber weiterhin unklar.

Hier sollen dann Menschen aus Neustadt und dem Kreis Bad Dürkheim geimpft werden. Impfzentrum in drei Wochen hochgezogen Das Impfzentrum in Neustadt ist jetzt aber einsatzbereit: Es wurde innerhalb von drei Wochen in einer leeren Etage des Telekom-Hochhauses eingerichte. Die verschiedenen Abteilung sind teilweise nur mit weiß verkleidetem Bauzaun abgetrennt. Es müssen mehrere Stationen durchlaufen werden. Begonnen mit der Temperaturmessung. Dann geht es von der Anmeldung über die Impfung bis zum Checkout. Aufklärung genau so wichtig wie Impfung Laut Stadtverwaltung soll auch für die Aufklärung und Information viel Zeit bleiben, wenn jemand sie brauche. Es solle auch immer mindestens ein Arzt für vertrauliche Gespräche zur Verfügung stehen. Das sei auch der einzige Raum, der wirklich echt Wände hat und somit Verschwiegenheit bietet, teilte einer der freiwilligen anwesenden Ärzte mit. Man könne auch jederzeit vor der Impfung wieder zurücktreten. Die Freiwilligen werden beim Testlauf im Impfzentrum Neustadt instruiert. SWR OB Weigel inspiziert Generalprobe Laut Neustadter Oberbürgermeister Marc Weigel sei ihm bewusst, dass es da noch viele Sorgen und Ängste gebe. Die Impfung sei jedoch aktuell die einzige Perspektive, um aus dieser Pandemie herauszukommen. und wenn die Reihe an ihm sei, dann wolle er sich auf jeden Fall auch impfen lassen, zuvor seien andere wichtiger. Impfzentren in Wörth und Speyer In Wörth ist man ebenfalls soweit, bis zum 15. Dezember ganz startklar zu sein. Hier wird der Impfablauf mit einem Farbsystem gekennzeichnet und wurde ebenfalls am Wochenende erprobt. An diesen Standort werden alle Personen aus Landau und den Kreisen Germersheim, sowie Südliche Weinstraße zum impfen kommen. Landesimpfzentrum in Wörth SWR Auch der Impfstandort Speyer ist gerade dabei, sein Konzept mit Freiwilligen durchzutesten.