Impfzentrum zieht Mitte Mai in Pfalzbau um

Das Impfzentrum in Ludwigshafen zieht von der Walzmühle in den Pfalzbau um. Das hat der Ludwigshafener Stadtrat beschlossen.

Laut Stadtverwaltung soll das Impfzentrum am 16. Mai im Foyer und in den Seminarräumen des Pfalzbaus eröffnet werden. An dem neuen Standort könnten bis zu drei Impfstraßen betrieben und jeweils täglich rund 250 Corona-Schutzimpfungen angeboten werden. Der Mietvertrag mit der Walzmühle läuft laut Stadtverwaltung Ende Mai aus. Die Stadt Ludwigshafen will das Impfzentrum im Pfalzbau bis Ende des Jahres betreiben.