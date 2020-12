per Mail teilen

Statt der Friedrich-Ebert-Halle hat die Stadt Ludwigshafen nun doch einen anderen Standort für ihr geplantes Impfzentrum vorgeschlagen: Die Walzmühle. Laut Oberbürgermeisterin erfüllt das Einkaufscenter viele passende Kriterien.

Das Gebäude am Ernst-Bloch-Platz habe unter anderem eine gute Anbindung an den öffentlichen Personen-Nahverkehr. Es liegt direkt an der Bahn-Haltestelle "Ludwigshafen Mitte" und liegt fußläufig zum Berliner Platz.

Außerdem verfüge die Walzmühle über eine große Fläche, sodass das Impfzentrum bei Bedarf noch erweitert werden könne. Weitere vorgeschriebene Kriterien für ein Impfzentrum sind beispielsweise: ein barrierefreier Zugang, ausreichend Bewegungs- und Ausweichfläche, eine Notstromversorgung und ein möglicher Betrieb an Wochenende oder zu Abendzeiten.

Ziel ist es, dass alle Vorbereitungen für eine COVID-19-Impfung in Rheinland-Pfalz abgeschlossen sind. Das heißt, dass nun finale Standorte festgelegt werden sollten. Denn ab kommender Woche sollen die Impfzentren eine Grundausstattung mit den Hilfsmitteln und Zubehör erhalten.

Handballer sind erleichtert

Zuletzt war die Friedrich-Ebert-Halle im Gespräch gewesen, um dort das neue Impfzentrum zu errichten. Zuerst sollte die gesamte Halle genutzt werden, dann plante man nur die Vorräume zu nutzen und eventuell Zelte aufzustellen. Das führte zu vielen Diskussionen. Denn die Eberthalle ist die Heimspielstätte des Handball-Erstligisten Eulen Ludwigshafen. Eine alternative Spielstätte für die im Dezember anstehenden Bundesligaspiele wäre dann sehr herausfordernd geworden.