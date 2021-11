Impfzentrum in Landau öffnet bald wieder

Das Impfzentrum in Landau wird Mitte Dezember als kommunale Impfstelle wieder eröffnet. Ein Grund ist nach Angaben von Stadt und Landkreis Südliche Weinstraße die angespannte Infektionslage.

im Impfzentrum im Landauer Gewerbegebiet wird ab 15. Dezember wieder mit Voranmeldung geimpft SWR

Das gemeinsame Impfzentrum der Stadt Landau und des Kreises Südliche Weinstraße soll ab dem 15. Dezember wieder in Betrieb gehen. Wie der Landauer Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Landrat Dietmar Seefeldt (beide CDU) mitteilen, werden Teile der Einrichtung im Landauer Gewerbepark am Messegelände gerade reaktiviert. Der Mietvertrag für das Lagergebäude werde deshalb verlängert. Stadt- und Kreisverwaltung hätten bereits mit der Suche nach Personal begonnen.

Impfzentrum in kommunalem Betrieb

Das Land Rheinland-Pfalz habe den Städten und Landkreisen vor wenigen Tagen die Möglichkeit eröffnet, kommunale Impfstellen einzurichten. "Für Landau und die Südliche Weinstraße haben wir diese Chance sofort ergriffen Landau und die Südliche Weinstraße hätten diese Chance sofort ergriffen", teilen Hirsch und Seefeldt mit. Ziel sei, mehr Impfangebote für die Menschen in der Region zu schaffen und sie dadurch vor schweren Infektionsverläufen zu schützen

Terminvergabe zunächst online über Land?

Hirsch und Seefeldt betonen, dass die Infektionslage in der Stadt und im Landkreis Südliche Weinstraße weiter angespannt bleibe. Die beiden Verwaltungschefs appellieren an die Bürgerinnen und Bürger, das zusätzliche Impfangebot in der Region zu nutzen. Der Impfdruck sei hoch. Deshalb regen Hirsch und Seefeldt an, dass Impftermine zunächst zentral über die Internetseite des Landes angemeldet werden sollten. Später könne man dann zum Impfen ohne Termin wechseln.

Noch keine Anmeldung möglich

Impfwillige können sich laut Stadtverwaltung bisher noch nicht für die neue Impfstelle anmelden. Ab wann das der fall sein wird und ob die Anmeldung über die allgemeine Internetseite des Landes erfolgen kann, müsse jetzt erst noch mit der Landesregierung abgestimmt werden.

Das Landes-Impfzentrum in Landau war im Februar 2021 an den Start gegangen. Ende September hatte es den Betrieb eingestellt. SWR

Land zahlt, Kommunen organisieren

Nach der neuen Vereinbarung der rheinland-pfälzischen landesregierung mit den Kommunen können diese Impfstellen unter eigener Regie betreiben. Die Kosten dafür übernimmt das Land zu großen Teilen. Für die Umsetzung vor Ort sind die Städte und Kreise zuständig. Das Land hatte das Impfzentrum in Landau im September stillgelegt - gegen die Proteste von Stadt- und Kreisverwaltung.