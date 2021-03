Das neue Impfzentrum im Landauer Gewerbegebiet "Am Messepark" startet heute seinen Betrieb. Nach Angaben der Stadt Landau und des Landkreises Südliche Weinstraße können dort täglich bis zu 3.000 Menschen geimpft werden. In den ersten beiden Wochen werde das Zentrum seine Kapazität noch nicht ausschöpfen, weil nur sehr begrenzt Impfstoff zur Verfügung stehe. Das Land habe aber angekündigt, dass sich das sehr bald ändern werde und das Zentrum dann voll ausgelastet sei. Beschäftigte von Stadt und Kreis sowie Ehrenamtliche hatten das Impfzentrum innerhalb weniger Wochen in einer Firmenhalle eingerichtet. Damit reagierten die Behörden auf zahlreiche Beschwerden vor allem älterer Menschen, die Probleme hatten zum Impfzentrum nach Wörth zu kommen. Das Zentrum in Landau kann direkt mit dem Bus oder einem Shuttle-Taxi vom Hauptbahnhof aus erreicht werden. Stadt und Kreis raten impfbereiten Bürgerinnen und Bürgern, sich sofort beim Land per Internet oder Telefon für einen Impftermin anzumelden.