Die rheinland-pfälzische Landesregierung will es Menschen leichter machen, an Corona Schutzimpfungen heranzukommen. Dafür werden ab nächster Woche 18 Impfzentralen an Krankenhäusern im Land errichtet. In der Pfalz wird am Marienhaus in Neustadt dieser Impfstützpunkt eingerichtet. Dort können Bürger ohne Termin und unbürokratisch die Corona-Schutzimpfung erhalten.