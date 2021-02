In Landau in der Pfalz geht am 22. Februar ein neues Impfzentrum an den Start. Es ist einsatzbereit, heute wurde es vorgestellt. Es ist das 30. Impfzentrum in Rheinland-Pfalz. Zunächst soll hier der Astrazeneca-Impfstoff gespritzt werden, ab März kommt laut der Organisatoren auch der Biontech-Impfstoff dazu.