Die Städte und Landkreise in der Vorder- und Südpfalz gehen davon aus, dass die Impfzentren fristgerecht wie gesetzlich vorgegeben bis Mitte Dezember fertig werden. Zurzeit werden Möbel, Computer und andere Ausrüstungsgegenstände organisiert.

Zum Beispiel im Kreis Bad Dürkheim: hier wird die Salierhalle zu einem Impfzentrum umgebaut. Der Kreis klärt derzeit nach eigenen Angaben, welche Einrichtung schon vorhanden ist oder welche neu bestellt werden muss. Der Aufbau in der Südpfalz ist etwas weiter fortgeschritten: das Impfzentrum in Wörth soll ab Ende der Woche eingeräumt werden. Die Stadt Neustadt sieht die größte Herausforderung darin, das Impfzentrum tatsächlich bis zum 15. Dezember fertigzustellen. Der Termindruck ist für alle gleich. Und auch die Suche nach neuem Personal beschäftigt die Städte und Landkreise. Der Rhein-Pfalz-Kreis will über Stellenausschreibungen neue Mitarbeiter, vor allem für Büroarbeiten, finden. Klappt das nicht, müsste Personal aus der Verwaltung abgezogen werden.