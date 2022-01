Die meisten Impfzentren in der Pfalz schließen

In der Vorder- und Südpfalz werden viele Impfzentren des Landes wie geplant am Donnerstag geschlossen. Ein Grund ist nach Angaben der Landesärztekammer der enorme Kostenaufwand.

Das Impfzentrum in Ludwigshafen soll geöffnet bleiben SWR

Der Schließung der Impfzentren zum Ende des Monats war ein Beschluss des Landes vorausgegangen. Wie Vertreter der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz dem SWR sagten, gibt es einen weiteren Grund für die Schließung: Immer weniger Menschen lassen sich noch impfen. Von den insgesamt 31 Impfzentren in der Region öffnen heute 22 zum letzten Mal. Darunter ist auch das Impfzentrum in Landau, aus dem es zuletzt Kritik gab zur Schließung, und das Landesimpfzentrum in Speyer. Hier wurden in den vergangenen neun Monaten mehr als 32.000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft.

Impfung hauptsächlich beim Hausarzt

Im Falle einer erneuten Infektionswelle könnten alle Impfzentren in kürzester Zeit wieder in Betrieb genommen werden, so die Verantwortlichen. Impfwillige müssen sich ab sofort an ihren Hausarzt wenden oder einen der sechs mobilen Impfbusse aufsuchen, die in der Region auf Supermarkt-Parkplätzen halt machen.

Kein Ansturm auf Arztpraxen erwartet

Der Präsident der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz Günther Matheis erwartet keine Überlastung der Hausärzte im Zuge der Schließungen der Impfzentren in der Vorder- und Südpfalz. Auch Ärzte aus der Vorder- und Südpfalz bestätigen diese Einschätzung. Ein Hausarzt aus Lambrecht sagte dem SWR, dass immer weniger Patienten eine Corona-Impfung wünschen. Ähnlich sieht es auch ein Arzt aus Speyer. Er rechne ebenfalls mit keinem großen Ansturm von Impfwilligen in seiner Praxis.

Kombination von Grippe- und Corona-Impfung

Sollten dennoch Patienten eine Impfung gegen das Coronavirus wünschen, könne man das laut Landesärztekammer Rheinland-Pfalz problemlos mit der Grippeschutzimpfung ab November kombinieren. Neun Impfzentren bleiben bis auf Weiteres geöffnet, darunter in Neustadt und Ludwigshafen.