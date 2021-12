Die Impfungen für Kinder von fünf bis elf Jahren sollen diese Woche in Rheinland-Pfalz beginnen. SWR-Aktuell hat Eltern von Grundschülern in Landau gefragt, ob sie ihre Kinder impfen lassen.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) will die Corona-Impfung Fünf- bis Elfjährigen mit Vorerkrankungen und Kontakt zu Risikopatienten empfehlen. Aber auch gesunde Kinder sollen auf Wunsch und nach ärztlicher Aufklärung in einem der Landesimpfzentren oder bei ihrem Kinderarzt geimpft werden können. Die rheinland-pfälzische Landesregierung plant, damit am kommenden Donnerstag zu starten. Was halten Eltern in Landau davon und sind sie dabei?