per Mail teilen

Bislang ist unklar in welchem Umfang zukünftig in den Arztpraxen in der Region gegen Covid 19 geimpft werden kann. Das teilte der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz dem SWR auf Anfrage mit.

Nachdem sich die Fachminister von Bund und Ländern darauf geeinigt haben, dass Ärzte ab April impfen dürfen: stellt sich für die Ärzte in der der Vorder- und Südpfalz die Frage, ob bis dahin genügend Impfstoff zur Verfügung steht? Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums liegen bisher nur Lieferpläne des Impfstoffes für den Monat März vor. Man gehe jedoch davon aus, dass auf Grund der Lieferzusagen des Bundes mit dem Beginn der Impfungen in den Arztpraxen ausreichend Impfstoff zur Verfügung stünde. Der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz sagte dem SWR er könne dazu keine Prognose geben. Aber er sei sich sicher, dass bei vielen Ärzten eine große Bereitschaft bestünde in ihren Praxen zu impfen.