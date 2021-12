Seit Montag werden im Ludwigshafener Impfzentrum in der Walzmühle in der Innenstadt Corona-Impfungen nur noch mit Anmeldung vorgenommen. Bisher war das Impfen auch ohne Anmeldung möglich. Wie die Stadtverwaltung bei der Sitzung des Stadtrats mitteilte, gebe es von nun an 1.000 Corona-Impfungen pro Tag. Eine Boosterimpfung hätten inzwischen fast ein Viertel aller Bürger in Ludwigshafen erhalten.