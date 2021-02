In den Impfzentren in Neustadt und im Rhein-Pfalz-Kreis werden vereinzelt am Abend übrig gebliebene Impfdosen auch an Personen verimpft, die nicht zur Prioritätsstufe eins gehören. Dies haben Stadt- und Kreissprecher bestätigt.

Üblicherweise bleibe am Abend kaum Impfstoff übrig, so die Kreis- und Stadtsprecher. Sollten dennoch Impfstoffreste bestehen, würden zusätzlich Mitarbeiter des Impfzentrums sowie mobiler Impfteams, Krankenhausbeschäftigte und Beschäftigte der Rettungsdienste geimpft. Dieser Personenkreis zähle auch zur Kategorie eins. Man schließe aber nicht aus, dass in begründeten Einzelfällen auch Personen geimpft worden seien, die nicht zu dieser Kategorie gehören, erklärten der Rhein-Pfalz-Kreis und die Stadt Neustadt. Der Kreis Südliche Weinstraße, die Stadt Speyer und die Stadt Ludwigshafen betonten hingegen, Impfreste nur an tatsächlich Berechtigte ausgegeben zu haben. Dies sei zum Beispiel dann der Fall, wenn tagsüber ein Impftermin nicht wahrgenommen wurde.